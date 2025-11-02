Para-Athlet Marcel Hug triumphiert beim New-York-City-Marathon und deklassiert die Konkurrenz zum insgesamt siebten Mal. bei den Frauen steht Catherine Debrunner als Dritte auf dem Podest.

1/5 Marcel Hug freut sich über seinen siebenten Sieg am New York City Marathon Foto: Angelina Katsanis

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer Rollstuhl-Leichtathlet Marcel Hug (39) gewinnt zum siebten Mal den New-York-City-Marathon gewonnen. Der Thurgauer setzt sich gleich nach dem Start an die Spitze und erreicht das Ziel nach 1:30:16 Stunden. Den zweitplatzierten Briten David Weir (1:34:09) distanziert er um beinahe vier Minuten.

2024 hatte sich Hug in New York nach einem Crash, bei dem er sich an der Hand verletzte, mit dem 4. Platz begnügen müssen. Nun wahrt er die Ungeschlagenheit in diesem Jahr in Marathon-Rennen. Er hatte zuvor schon in Boston, London, Sydney, Berlin und Chicago triumphiert.

Bei den Frauen klassiert sich Catherine Debrunner (30) mit einer Zeit von 1:47:56 Stunden auf dem dritten Rang. Die Thurgauerin muss sich im Sprint um Platz zwei der Amerikanerin Tatyana McFadden (1:47:54) geschlagen geben. Eine Klasse für sich ist die Einheimische Susannah Scaroni (1:42:10). Manuela Schär wird in 1:50:03 Stunden Vierte.