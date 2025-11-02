Leichtathletik-Paar trauert um tot geborene Tochter

Richard Ringer und Nada Ina Pauer haben sich auf die baldige Geburt ihrer Tochter gefreut. Nun müssen sie von ihr Abschied nehmen, ohne sie kennengelernt zu haben. Sie ist noch im Mutterleib verstorben.

Darum gehts Leichtathleten Richard Ringer und Nada Ina Pauer trauern um ihre Tochter

April Lucia Vivienne wurde in der 35. Schwangerschaftswoche still geboren

Ramona Bieri

Sie haben sich darauf gefreut, eine Familie zu werden. Nun müssen sie das Schlimmste durchmachen, was es für Eltern gibt. Die beiden Leichtathleten Richard Ringer (36) und Nada Ina Pauer (38) trauern um ihr Kind.

«Mit gebrochenem Herzen müssen wir uns von unserer innig geliebten Tochter April Lucia Vivienne verabschieden», schreibt das Ehepaar in einem herzzerreissenden Statement auf Instagram. «Sie wurde am 24. Oktober um 1.53 Uhr in der LMU-Klinik München still geboren.»

Still geboren bedeutet, die Kleine ist tot zur Welt gekommen. Noch bevor die Eltern ihre Tochter kennenlernen durften, hat ihr Herz schon wieder aufgehört zu schlagen. Mit einem schwarz-weissen Video, welches einen Herzballon zeigt, der in den Himmel aufsteigt, zeigen sie ihre Trauer.

«Schwerste Zeit unseres Lebens»

Das Paar geht mit diesem Schicksalsschlag offen um. Und schildert, wie es in der 35. Schwangerschaftswoche zu dem Drama gekommen ist. Die Nabelschnur hat sich – von den Ärzten unbemerkt – über Tage hinweg mehrfach um das Beinchen des Babys gewickelt. Als Folge davon wurde es nicht mehr ausreichend versorgt. «Daraufhin wurden künstliche Wehen eingeleitet und unsere kleine April wurde auf natürlichem Wege geboren.»

Der Schmerz ist gross, den beiden fehlen die Worte, «für die schwerste Zeit unseres Lebens – eine Zeit, die uns als Paar in tiefer Liebe und Verbundenheit trägt». Sie können auf die Unterstützung von Familie und Freunden zählen, bei denen sie sich bedanken. Denn: «Im Moment steht alles andere still. Wir müssen erst die Splitter unseres Lebens neu zusammensetzen.»

Der deutsche Marathon-Europameister von 2022 und die österreichische Langstreckenläuferin sind seit elf Jahren ein Paar. Vor zwei Jahren haben sie geheiratet. Nun machen sie gemeinsam die wohl schwerste Zeit durch.