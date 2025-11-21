DE
Home
Sport
Leichtathletik
Leichtathletik: Weltmeisterin Kambundji im Rennen gegen ihre Zeit
In 12,24 Sekunden
Weltmeisterin Kambundji im Rennen gegen ihre eigene Zeit
Hürden-Weltmeisterin Ditaji Kambundji misst sich für Blick in ihrer Weltmeisterzeit – in 12,24 Sekunden. Schafft sie es, alle Fragen zu beantworten?
Publiziert: 00:00 Uhr
