Payerne oder Thurgau? Der «MXGP Switzerland» soll am 3. Oktober 2027 die Motocross-WM abschliessen. Doch es gibt noch keinen fixen Veranstalter und viele offenen Fragen. Aber die Entscheidung soll schon in den nächsten Wochen fallen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Motocross-WM soll 2027 doch wieder in die Schweiz zurückkehren – als Finale

Payerne VD als Austragungsort im Gespräch, Infrastruktur jedoch problematisch

Organisator Willy Läderach (85) will GP erneut in den Thurgau holen

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Eigentlich hatte sich die Motocross-WM aus der Schweiz verabschiedet. Nach sieben Grands Prix seit 2016 in Frauenfeld TG war der jüngste Vertrag mit den WM-Organisatoren ausgelaufen. Doch jetzt taucht der «MXGP Switzerland» plötzlich wieder im soeben publizierten, provisorischen Rennkalender 2027 auf.

Und das mit dem Termin am 3. Oktober sogar als Saison-Finale. Es wäre eine Motocross-Sensation. Allerdings: Noch gibt es keinen fixen Veranstalter.

Blick weiss: Als Schweizer MXGP-Ort kommt Payerne VD infrage. Die Pläne der Waadtländer, mit der traditionsreichen Strecke erstmals seit 1998 wieder in den WM-Kalender zurückzukehren, sind schon länger bekannt. Doch dass die Absichten derart ausgereift sein sollen, dass im MXGP-Kalender ein Platz freigehalten wird, kommt überraschend.

Viele Fragezeichen bei der Infrastruktur in Payerne

Denn die Motocross-Piste liegt weder in der Nähe der Militärflugplatz-Infrastruktur noch wirklich in der Nähe der 10’000-Einwohnende-Gemeinde Payerne. Sondern 15 km entfernt im ländlichen Niemandsland beim Dörfchen Combremont-le-Petit VD. Wie hier ein WM-Final-würdiger Grand Prix mit der nötigen Fahrerlager-Infrastruktur zustande kommen soll, bleibt ein Rätsel.

Womöglich führt die Spur stattdessen doch einmal mehr in den Thurgau. Töff-Tausendsassa Willy Läderach hat die bisherigen GPs in Frauenfeld allesamt organisiert und sich bei den WM-Promotoren viel Vertrauen erarbeitet. Holt er mit seinen 85 Jahren (!) doch wieder den GP ins Land? Läderach bestätigt gegenüber Blick lediglich, dass er daran arbeite.

Kein Finale in Frauenfeld möglich, aber …

Klar ist: Das bisherige Setting ist am Final-Termin nicht möglich, da im Oktober das Zuckerfabrik-Areal nicht als Fahrerlager genutzt werden kann. Läderach deutet aber an, dass sich «im Raum Thurgau» womöglich ein neuer Ort als Rennplatz ergeben könnte. Auch denkbar: Frauenfeld bekommt den August-Termin von Arnheim, und die Holländer führen das Finale durch. Ebenfalls wird diskutiert, ob sich Payerne und Frauenfeld künftig als Austragungsort abwechseln.

Noch sind viele Fragen offen. Aber sie sollen alle schon Anfang Oktober geklärt sein.