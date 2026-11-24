Marc Márquez ist nach seinem Rekordtitel in Portugal emotional und erschöpft. War es sein letzter WM-Triumph? Experten halten einen sofortigen Rücktritt des Ducati-Stars für möglich.

Darum gehts Márquez stellt mit dem achten MotoGP-Titel Agostinis Rekord ein und überflügelt Rossi

Nach einer Arm-OP holte er mit einem Kraftakt 102 Punkte Rückstand auf

Experten spekulieren trotz Ducati-Vertrag über den Rücktritt der Töff-Legende

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

So emotional hat die Töff-Welt Marc Márquez (33) noch nie gesehen. Als der Spanier beim Portugal-GP seinen 8. Rang ins Ziel bringt und damit den Rekord-WM-Titel eintütet, brüllt er völlig übermannt von den Emotionen am Streckenrand einfach nur herum.

Es wird deutlich, wie viel Kraft dieser Titel den Töff-Giganten gekostet hat. Márquez, der einst als junger Emporkömmling scheinbar locker und leicht zu seinen Siegen und Titeln gerast ist, erscheint in Portimao komplett fertig mit der Welt. Fast unfähig, seinen zehnten WM-Titel noch richtig zu feiern.

Experten Tom Lüthi und Stefan Bradl ahnen Rücktrittsgedanken

Wird dieser ausgepowerte Márquez 2027 in alter Frische wieder am Start stehen? Im Fahrerlager wird mittlerweile offen darüber geredet, dass er womöglich auf seinen weiterlaufenden Ducati-Vertrag pfeift und aufhört. Als GOAT aufhört – mit dem achten MotoGP-Titel hat er den Allzeitrekord von Legende Giacomo Agostini (84) eingestellt und den Erzrivalen Valentino Rossi (47) hinter sich gelassen.

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Ex-Weltmeister und SRF-Experte Tom Lüthi (40): «Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er über den Rücktritt nachdenkt. Aber vermutlich hat er sich selber noch nicht entschieden. Er wollte zuerst den Titel holen.» ServusTV-Experte Stefan Bradl (36) rechnet gar ziemlich fix mit dem Ende der beispiellosen Márquez-Ära. Der deutsche Rennfahrer kennt den Spanier von der jahrelangen Zusammenarbeit bei Honda sehr gut. «Ich denke, er ist mit sich im Reinen, wenn er Rossi überholt hat. Mein Gefühl ist deshalb, dass er sagt: Das wars. Den Absprung auf dem Höhepunkt schaffen nur wenige.»

Seit 2020 kämpft Márquez mit seiner Gesundheit

Márquez selber stammelt lediglich ins TV-Mikrofon: «Ich habe unglaublich gelitten. Mein Team und meine Fans haben mehr an mich geglaubt als ich selber. Dieser Titel ist für alle Fans, die von 2020 bis heute an mich geglaubt haben.»

Dazu muss man wissen: Vor 2020 ist er der unantastbare MotoGP-Superstar, gegen den niemand ein Rezept findet. Doch ab 2020 startet die Zeit des verletzlichen Márquez. Der Irrsinn, eine Woche (!) nach einem Oberarmbruch wieder zu fahren, kostet ihn fast den rechten Arm und die Karriere. Nach zig OPs und dutzenden verpassten GPs gelingt ihm auch dank des Wechsels zu Ducati das Comeback ganz vorne: WM-Titel 2025.

Doch dann schien das grosse Ziel vom zehnten WM-Triumph zu platzen. Sein lädierter Arm macht immer wieder Probleme, Márquez muss sich Mitte 2026 wieder mal operieren lassen. Doch der Teufelskerl kämpft sich auch dank läppischen Fehlern bei der Aprilia-Konkurrenz von 102 Punkten Rückstand zurück – und sackt tatsächlich den achten MotoGP-Titel ein.

Ein letzter, fast übermenschlicher Kraftakt, Rossi auch auf dem Papier zu bezwingen – und nun der Abgang? Dafür spricht auch, dass 2027 wegen des neuen technischen Reglements die Karten neu gemischt werden und Márquez mit Supertalent Pedro Acosta (22) den wohl bissigsten Hai im Haifischbecken MotoGP als Teamkollegen erhält. Erhalten hätte?