Marc Marquez steht beim Sprint in Portugal vor dem WM-Titel, stürzt dann aber kurz vor dem Ziel. Sein Triumph ist somit vertagt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Zwei Punkte muss Marc Marquez auf seinen ärgsten Konkurrenten Jorge Martin beim MotoGP-Sprint in Portugal herausholen, um den WM-Titel ins Trockene zu bringen. Und lange sieht es auf dem Algarve-Rundkurs in Portimão auch gut aus für den Spanier: Als Dritter liegt er zu Beginn der zweitletzten Runde deutlich genug vor dem zu diesem Zeitpunkt sechstklassierten Martin.

Doch dann rutscht er auf der feuchten Strecke in einer Rechtskurve plötzlich weg – und das ohne wirklich in Bedrängnis zu sein. Obschon der Spanier unverletzt bleibt, hat der Abflug ins Kiesbett Folgen: Statt Rang drei geht Marquez leer aus, womit die WM-Entscheidung vorerst vertagt ist. Sein Landsmann Martin hat zwei GPs und einen Sprint vor Schluss 55 Punkte Rückstand – der WM-Titel dürfte Marquez trotz seines Fauxpas also kaum mehr zu nehmen sein.

Neben Martin hält sich auch Marco Bezzecchi im WM-Rennen: Der Italiener setzt sich im Sprint von Portugal durch und staubt somit das Maximum von zwölf Punkten ab. Mit 62 Punkten Rückstand auf Marquez – genauso viele Zähler sind noch zu vergeben – sind seine Chancen auf den WM-Titel aber nur noch theoretischer Natur. Neben Bezzecchi auf dem Sprint-Podest stehen die beiden Spanier Raul Fernandez und Alex Marquez, der damit den dritten Platz von seinem Bruder erbt.