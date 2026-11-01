Fällt am nächsten Wochenende in Katar die Entscheidung im WM-Kampf der MotoGP? Marc Marquez holt sich nämlich mit seinem Sieg am Sonntag in Malaysia den ersten Matchball.

Darum gehts Marc Marquez gewinnt den GP von Malaysia

Der Spanier vergrössert seinen Vorsprung auf Martin in der WM-Wertung

In Katar kann nächste Woche die WM-Entscheidung fallen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Untätig muss Jorge Martin (28) mitansehen, wie ihm womöglich der WM-Titel in der MotoGP entgleitet. Der Spanier musste für das Rennen in Malaysia aufgrund seines Handgelenkbruchs Forfait erklären. Er sagte: «Für mich ist die WM bereits verloren.» Dass nun am Sonntag sein Titelkonkurrent Marc Marquez den GP in Sepang auch noch gewinnt, dürfte gleichbedeutend sein mit der Vorentscheidung.

Der 33-jährige Spanier setzt sich vor seinen beiden Landsmännern Pedro Acosta (22, KTM) und Bruder Alex Marquez (30, Gresini Racing) durch. Mit dem Sieg – es ist sein 80. in der MotoGP – beträgt der Vorsprung des Ducati-Piloten auf Martin nun 44 Punkte (399:355). Kommende Woche kann Marquez in Katar den Sack zumachen, wenn er im Sprint und GP 30 Punkte mehr als Martin einfährt.

Rein rechnerisch könnte sein Kontrahent den WM-Titel also noch holen. An den verbleibenden drei Rennwochenenden gibts neben den GPs jeweils auch einen Sprint am Samstag, weshalb für Martin maximal noch 111 Punkte zu holen sind. In Katar will der 28-Jährige wieder eingreifen. «Ich will bis zum Ende kämpfen», so die Ansage des 28-Jährigen.