WM-Führung futsch – Martin verletzt sich bei heftigem Sturz

Ein heftiger Sturz von Jorge Martin überschattet den MotoGP-Sprint von Australien. Dieser hat auch einen Führungswechsel in der WM-Wertung zur Folge.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Jorge Martin und Marc Marquez liefern sich beim MotoGP-Sprint beim GP Australien einmal mehr ein packendes Duell – das in der 8. Runde vorzeitig endet. Martin stürzt in der schnellen Rechtskurve 8 und überschlägt sich im Kiesbett mehrfach.

Der Spanier bleibt einen Moment liegen, wird dann von den Rettungskräften mit einer Trage zum Krankenwagen gebracht. Kurz darauf bekommt er die bittere Diagnose: die Speiche ist gebrochen, zudem besteht der Verdacht auf einen Bruch der Elle in der Nähe des Handgelenks. Damit wird Martin mindestens das Rennen am Sonntag verpassen.

Gleichzeitig muss er die Führung in der WM-Wertung abtreten. Denn Marc Marquez holt sich den Sprintsieg und damit Platz 1. Neu hat er zehn Punkte Vorsprung auf Martin. Sollte er wegen seiner Verletzung neben dem GP Australien weitere Rennen verpassen, könnte das bereits die Vorentscheidung im Kampf um den WM-Titel sein.

Hinter Marquez wird sein Bruder Alex Marquez Zweiter. Das Podest komplettiert Fabio di Giannantonio.