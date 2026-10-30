Dominique Aegerter fährt weiter. Der 36-jährige Berner unterschreibt beim britischen Triumph-Team. Nach einer enttäuschenden Saison und Platz 2 beim Finale in Jerez ist seine Zukunft gesichert. Sein neuer Teamchef liebäugelt schon mit dem WM-Titel.

Darum gehts Dominique Aegerter unterschreibt für 2027 beim britischen Triumph-Team in der Supersport-WM

Nach Rang 2 in Jerez ist seine Zukunft gesichert, 2028 ist bei starken Leistungen auch möglich

Aegerter geht in seine 22. WM-Saison, Teamchef Simon Buckmaster peilt mit Triumph den WM-Titel an

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Im Rennsport ist man immer so gut wie sein letztes Resultat – diese Weisheit gilt längst nicht immer, doch für Dominique Aegerter (36) trifft sie dieses Jahr ins Schwarze. Nach einer eigentlich für seine Ansprüche desaströsen Saison braust Aegerter vor zwei Wochen beim Saisonfinal in Jerez (Sp) doch noch zu einem umjubelten zweiten Rang.

Und nun kann Aegerter nach dem einzigen Podestplatz des Jahres gleich weiterjubeln. Seine Zukunft in der Supersport-WM ist gesichert. Der Töff-Oldie unterschreibt beim britischen Team von Hersteller Triumph einen Vertrag für 2027. Fährt er stark, winkt eine Verlängerung für 2028.

Über zwei Jahrzehnte fährt Aegerter auf WM-Stufe

Es wird Aegerters 22. Saison auf WM-Stufe. Wahnsinn. Über zwei Jahrzehnte Vollgas. Fährt das Töff-Ass ewig weiter? Vorerst ja. Nicht zuletzt der Podestplatz in Jerez auf einer mässig konkurrenzfähigen Kawasaki bewies dem Rohrbacher, dass er nach wie vor das Zeug hat, vorn mitzufahren. Warum sollte also der bekannteste aktive Schweizer Töff-Rennfahrer aufhören?

Aegerter selbst sagt: «Ich bin wirklich erleichtert, dass ich mir meine Zukunft gesichert habe und 2027 weiterhin im Spitzenrennsport aktiv sein werde.»

Bei der körperlichen Fitness kann der trainingsfleissige Oberaargauer ohnehin locker mit den Gegnern, teilweise im Teenageralter, mithalten. Und beim Ehrgeiz ist er sowieso vorn dabei. Er will beweisen, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

Aegerter kehrte 2026 in die Supersport-WM zurück, die er 2021 und 2022 mit beispiellosen 27 Siegen in zwei Jahren dominiert hatte und zweimal Weltmeister wurde. Doch beim Comeback in dieser Klasse sprang lediglich der 15. Gesamtrang und viel Frust heraus.

Doch jetzt bekommt Aegerter ein Töff-Paket, das ihn hoffen lässt, 2027 wieder vorn mitzufahren. Sein Teamchef ist der Brite Simon Buckmaster, eine Legende im Töff-Zirkus der seriennahen Rennmaschinen. Seit dieser Rennstall auf Triumph-Maschinen setzt, kamen beachtliche Resultate zustande. «Ich bin sehr glücklich, meine Karriere in einem professionellen Team fortzusetzen. Sie verfügen über ein hervorragendes Gesamtpaket, das hoffentlich meinen Bedürfnissen gerecht wird», sagt Aegerter.

Traditionelle Saisonschluss-Party steht an

Teamchef Buckmaster liebäugelt bereits mit dem WM-Titel. «Wir wissen, dass Dominique einer der erfolgreichsten Fahrer in der Supersport-WM ist. Er hatte gegen Ende der Saison wieder zu seiner Topform zurückgefunden», stellt die britische Fahrerlager-Legende fest und ergänzt: «Wir freuen uns daher darauf, auf dieser Dynamik aufzubauen, und wollen den letzten Schritt machen, damit wir um den Titel mitkämpfen können.»

Aegerters WM-Karriere Jahr für Jahr 2006: 125 ccm, WM, 2 Starts 2007: 125 ccm, WM, Gesamt-23. 2008: 125 ccm, WM, Gesamt-16. 2009: 125 ccm, WM, Gesamt-13. 2010: Moto2, WM, Gesamt-15. 2011: Moto2, WM, Gesamt-8. 2012: Moto2, WM, Gesamt-8. 2013: Moto2, WM, Gesamt-5. 2014: Moto2, WM, Gesamt-5. 2015: Moto2, WM, Gesamt-17. 2016: Moto2, WM, Gesamt-12. 2017: Moto2, WM, Gesamt-12. 2018: Moto2, WM, Gesamt-17. 2019: Moto2, WM, Gesamt-22. 2020: MotoE, World Cup, Gesamt-3. 2021: MotoE, World Cup, Gesamt-2. 2021: Supersport, WM, Weltmeister 2022: MotoE, World Cup, Gesamtsieger 2022: Supersport, WM, Weltmeister 2023: Superbike, WM, Gesamt-8. 2024: Superbike, WM, Gesamt-16. 2025: Superbike, WM, Gesamt-14. 2026: Supersport, WM, Gesamt-15. 2006: 125 ccm, WM, 2 Starts 2007: 125 ccm, WM, Gesamt-23. 2008: 125 ccm, WM, Gesamt-16. 2009: 125 ccm, WM, Gesamt-13. 2010: Moto2, WM, Gesamt-15. 2011: Moto2, WM, Gesamt-8. 2012: Moto2, WM, Gesamt-8. 2013: Moto2, WM, Gesamt-5. 2014: Moto2, WM, Gesamt-5. 2015: Moto2, WM, Gesamt-17. 2016: Moto2, WM, Gesamt-12. 2017: Moto2, WM, Gesamt-12. 2018: Moto2, WM, Gesamt-17. 2019: Moto2, WM, Gesamt-22. 2020: MotoE, World Cup, Gesamt-3. 2021: MotoE, World Cup, Gesamt-2. 2021: Supersport, WM, Weltmeister 2022: MotoE, World Cup, Gesamtsieger 2022: Supersport, WM, Weltmeister 2023: Superbike, WM, Gesamt-8. 2024: Superbike, WM, Gesamt-16. 2025: Superbike, WM, Gesamt-14. 2026: Supersport, WM, Gesamt-15. Mehr

Die Erleichterung über den neuen Deal beim Berner und auch bei seinem Bruder Kevin, der ihm seit Jahren als Manager zur Seite steht, ist riesig. Es wartet kein Winter voller Ungewissheit. Nein, es wartet am 21. November die traditionelle Saisonschlussparty des Töff-Stars, an der es die Aegerters mit dem neuen Vertrag im Sack mächtig krachen lassen können.

Die jährliche «Domi Fighters Racing Party» geniesst im Oberaargau Kultstatus, findet im Campus Perspektiven in Schwarzenbach bei Huttwil BE statt und ist die Gelegenheit für Fans, mit Aegerter auch mal anzustossen. Einmal mehr auf eine weitere Saison als aktiver Pilot!