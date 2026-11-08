Marco Bezzecchi gewinnt den Grossen Preis von Katar. Zwei Teams stehen wegen eines Boykotts aus politischen Gründen nicht am Start.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Spanier Marc Marquez (33) verpasst in Katar nach seinem Sprint-Sieg am Samstag die vorzeitige Entscheidung in der MotoGP. Der Ducati-Pilot hätte das Rennen gewinnen müssen, während sein Landsmann Jorge Martin (28, Aprilia) maximal 16. wird.

Martin, der nach seinem Handgelenkbruch aus dem Sprintrennen von Phillip Island (Aus) schon wieder am Start steht, wird Siebter. Marquez wird nur von Martins italienischem Teamkollegen Marco Bezzecchi (27) geschlagen, der damit Platz drei in der WM-Tabelle festigt. Der Spanier Raul Fernandez (26, Trackhouse) komplettiert das Podium.

Nicht am Start stehen die vier Fahrer aus den Yamaha-Teams, die den Grossen Preis von Katar aufgrund der politischen Lage im Nahen Osten boykottieren.

Die nächste Chance, seinen achten MotoGP-Titel zu realisieren, bietet sich in Portimão (Por, 20. bis 22. November), ehe die Saison eine Woche später in Valencia (Sp) zu Ende gehen wird.