Nach dem Sprint-Drama am Samstag macht Marc Marquez am Sonntag beim GP von Portugal alles klar. Mit seinem achten MotoGP-Titel schliesst der Spanier zu Rekordhalter Giacomo Agostini auf.

Joël Hahn Redaktor Sport

Am Samstag sah auf dem Algarve-Rundkurs noch alles nach einer vorzeitigen Party aus, ehe Marc Marquez (33) auf der zweitletzten Runde des Sprints im Kiesbett landete und die WM-Entscheidung vertagen musste. Doch 24 Stunden später lässt der Ducati-Pilot nichts mehr anbrennen: Im Hauptrennen von Portimão (Por) bringt Marquez den Vorsprung souverän ins Ziel und krönt sich ein Rennen vor Saisonende erneut zum MotoGP-Weltmeister.

Für den Ausnahmekönner aus Katalonien ist es in der Königsklasse bereits der achte Triumph – damit zieht er in der ewigen Bestenliste mit der italienischen Motorrad-Ikone Giacomo Agostini gleich und überholt seinen langjährigen Erzrivalen Valentino Rossi (7 Königsklasse-Titel). Rechnet man seine Erfolge in den unteren Klassen (125 ccm und Moto2) hinzu, hat Marquez nun sogar das «Stängeli» voll und steht bei insgesamt zehn WM-Titeln – auch hier lässt er Rossi (9) endgültig hinter sich.

Historische Aufholjagd nach Verletzungspech

Dass der Weg zum Titel trotz eines komfortablen Polsters am Ende kein Selbstläufer war, zeigt ein Blick auf den Saisonverlauf. Nach einer Schulter- und einer Fuss-OP lag Marquez zwischenzeitlich unglaubliche 102 Punkte hinter Leader Marco Bezzecchi – noch nie hat ein Fahrer in der MotoGP-Geschichte einen grösseren Rückstand aufgeholt.

Nach seinem Comeback im Sommer war der Spanier aber nicht mehr zu stoppen. Nach dem kleinen Ausrutscher am Samstag reicht ihm am Sonntag an der Algarve schliesslich ein souveräner achter Platz für die grosse Erlösung und die erfolgreiche Titelverteidigung.