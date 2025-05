Buemi wird in Shanghai als bester Schweizer Neunter

Maximilian Günther gewinnt in der Formel-E-WM das erste von zwei Rennen in Schanghai. Der aus der Pole-Position gestartete Deutsche siegt vor seinem französischen Teamkollegen Jean-Eric Vergne.

1/5 Sébastien Buemi belegt im ersten von zwei Rennen in Schanghai als bester Schweizer Platz 9. Foto: Jeremias Gonzalez

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bester des Schweizer Trios auf dem Shanghai International Circuit, Schauplatz auch des Grand Prix von China im Rahmen der Formel-1-WM, ist Sébastien Buemi auf Platz 9. Der Waadtländer aus der Equipe Envision startet lediglich von Position 20 aus. Nico Müller aus dem Team Andretti muss sich mit Rang 15 begnügen, der für den Rennstall Mahindra Racing antretende Edoardo Mortara scheidet aus.

Der deutsche Maximilian Günther erringt seinen zweiten Sieg in der laufenden Saison, den siebten insgesamt in der Formel E. Mitte Februar hat er die erste von zwei Prüfungen in Dschidda in Saudi-Arabien für sich entschieden. Zusammen mit Vergne sorgt Günther für den ersten Doppelerfolg des amerikanischen Teams Penske in dieser Rennserie.

Der in der WM-Gesamtwertung klar führende Brite Oliver Rowland im Nissan belegt Platz 5.