Fuori Concorso am Comer See

Darum gehts Fuori Concorso am Comer See präsentiert spektakuläre und seltene Rennautos

Mercedes zeigt CLK GTR, CLK LM und C11 zu Ehren des kürzlich verstorbenen Ex-F1-Piloten Jochen Mass

Rund ein Dutzend historische F1-Rennwagen aus verschiedenen Epochen ausgestellt

Ein mindestens so spektakulärer, jedoch weniger exklusiver Anlass wie der parallel stattfindende Concorso d'Eleganza bei der Villa d'Este ist der Fuori Concorso, noch etwas südlicher am Comersee als die Villa Erba. Unter dem Motto «Velocissima», was zu Deutsch «sehr schnell» heisst, präsentierte das Team um Organisator Guglielmo Miani seltene Sport- und Rennwagen, die man sonst nicht mal in Museen zu Gesicht bekommt.

Spektakuläre Rennautos

Während Nischenhersteller wie Apollo, Koenigsegg und Pagani Schmuckstücke wie den Intensa Emozione, einen Jesko oder den Imola zur Schau stellten, brachte Mercedes die Besucherinnen und Besucher mit gleich drei Fahrzeugen zum Staunen. Zum einen war auch hier, wie in der Villa d'Este, zwei CLK GTR vertreten und ein C11. Zu Ehren des Anfang Mai verstorbenen früheren Rennfahrers Jochen Mass (1946–2025) genau jenes Fahrzeug, mit dem er zusammen mit Karl Wendlinger (56) im Langstreckenrennen von Spa-Francorchamps (B) 1990 zum Sieg fuhr.

Doch auch F1-Fans kamen auf ihre Kosten: So reihten sich beim Eingang der Villa del Grumello rund ein Dutzend historischer Rennwagen aus allen Zeitepochen auf – begleitet vom Original-Safetycar des Monaco GP von 1982, einem Lamborghini Countach.

Passend zum Motto Velocissima gab es zudem noch Rennautos wie den Ferrari F40 LM, Maserati MC12 GT1 oder einen raren Ferrari 250 GTO zu bewundern. Diese legendären Sportwagen standen in den Gärten der Villa del Grumello, während im Garten der Villa Sucota Alfisti auf ihre Rechnung kamen und sich an historischen Renn-Alfas und auch dem neuen 33 Stradale ergötzen konnten. Bis zum nächsten Jahr um diese Zeit gehört die traumhafte Region jetzt aber wieder den erholungssuchenden Touristinnen und Touristen.