Der Rennsport trauert um Jochen Mass. Der frühere F1-Pilot verstarb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. In Erinnerung bleibt sein einziger GP-Sieg, der von einer Tragödie überschattet wurde.

1/2 Jochen Mass ist tot, der frühere Rennfahrer wurde 78 Jahre alt. Foto: imago sportfotodienst

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jochen Mass ist tot. Der ehemalige deutsche Formel-1-Pilot stirbt im Alter von 78 Jahren. Mass erlag am Sonntag in Cannes an den Folgen eines Schlaganfalls, den er im Februar erlitten hatte, meldete die deutsche Nachrichtenagentur dpa.

Der gelernte Mechaniker aus Dorfen in Bayern bestritt 105 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Dabei schaffte Mass es achtmal aufs Podium, er fuhr unter anderem für McLaren.

Vor 50 Jahren, am 27. April 1975, hatte er seinen einzigen Grand-Prix-Erfolg gefeiert. In Barcelona gewann er in einem McLaren-Ford Cosworth den Grossen Preis von Spanien. Sein einziger Formel-1-Sieg wurde von einem schrecklichen Unfall überschattet. Auf dem Stadtkurs von Montjuic kam Rolf Stommelen mit seinem Hill-Boliden von der Strecke ab und schoss in die Zuschauermenge. Mehrere Menschen starben.