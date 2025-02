1/22 Juan Manuel Fangio und Stirling Moss fuhren den Mercedes W 196 R GP-Rennwagen mit Chassis-Nr. 9. Hier Moss beim GP von Italien in Monza am 11. September 1955. Foto: Mercedes-Benz AG

Auf einen Blick Mercedes-Silberpfeil W 196 R für 51 Millionen Euro versteigert

Er ist damit der teuerste Rennwagen aller Zeiten

Versteigerung fand im Mercedes-Museum in Stuttgart statt

Die Auktion dauerte nur 14 Minuten, das Startgebot lag bei 20 Millionen Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Stefan Grundhoff und Raoul Schwinnen

Vor drei Jahren fand ein zur Auktion stehendes 300 SLR Uhlenhaut-Coupé für unfassbare 135 Millionen Euro einen neuen Besitzer – und ging damit als teuerstes Auto aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Am letzten Wochenende erlebten wir an der RM Sotheby’s Auktion, die wiederum im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum stattfand, erneut einen geschichtsträchtigen Rekord. Der aus der Sammlung des renommierten Indianapolis Motor Speedway Museum (IMS) stammende Stromlinienwagen Mercedes W 196 R von 1954 fand für über 51 Millionen Euro einen neuen Besitzer. Damit ist der vom Argentinier Juan Manuel Fangio (1911–1955) und dem Briten Stirling Moss (1929–2020) gefahrene Silberpfeil der teuerste je an einer Auktion versteigerte Rennwagen.

Warum wird dieses Fahrzeug nicht am grössten Oldtimer-Event in Pebble Beach (USA) oder am exklusiven Concorso d’Eleganza in der Villa d’Este am Comersee (I) versteigert, möchten wir vor Beginn der Versteigerung von Peter Haynes vom Londoner Auktionshaus RM Sotheby’s wissen. Er antwortet: «Dieser Rennwagen ist so einzigartig, da wäre ihm eine normale Veranstaltung niemals gerecht geworden. Und obwohl das geschichtsträchtige und von Mercedes-Benz 1965 dem Indianapolis Motor Speedway Museum gespendete Fahrzeug bis jetzt in Amerika stand, ist das Museum hier genau der passende Platz für diese Einzelauktion.»

Nur ein Fahrzeug wird versteigert

Normalerweise werden bei einer Fahrzeugauktion von Sotheby’s diverse Autos oder Memorabilien angeboten. Die Auktionsteilnehmer müssen sich zuvor anmelden, um eine offizielle Bieterkarte zu erhalten, die sie beim Bieten in die Höhe strecken können. Diese ist mit einer entsprechenden Nummer versehen, die nach der Erteilung des Zuschlags vom Versteigerer notiert wird.

Doch heute ist alles etwas anders und die Ambiance speziell: Es gibt nur ein Objekt zu ersteigern – und lediglich ein Bieter ist an diesem Samstag persönlich vor Ort. Alle anderen Kaufinteressenten lassen sich über Agenten des für die Versteigerung beauftragten Auktionshauses RM Sotheby’s vertreten und geben per Telefon ihr Gebot ab. Das Objekt der Begierde, der silberne Mercedes W 196 R Stromlinie mit der Nummer 16, steht auf einem roten Teppich in einem Nebensaal des Mercedes-Museums. Daneben am Pult: Auktionator Sholto Gilbertson. Heute hat er nicht viel zu tun – es gibt ja lediglich ein Fahrzeug zu versteigern. Dazu kommen auch nur eine Handvoll vorher peinlichst genau ausgesuchter Bieter.

Umso umfangreicher waren die Vorbereitungsarbeiten für Gilbertson, Haynes und seine Kollegen von Sotheby’s. «Weil es weltweit nur einen sehr kleinen Kreis von seriösen und entsprechend gut betuchten Interessenten für ein solch spektakuläres Auto gibt», erläutert Peter Haynes, «haben unsere Experten die Interessenten in den vergangenen Monaten angesprochen und ihnen das Fahrzeug präsentiert.» Die potenziellen Bieter bleiben geheim. Weder Mercedes noch das Indianapolis Motor Speedway Museum wissen, wer letztlich an der Versteigerung teilnimmt und bietet.

In nur 14 Minuten ist alles vorbei

Und so geht die Millionen-Auktion nüchtern und im Rekordtempo über die Bühne. Über Etappen von 20, 30, 35, 40 und 45 Millionen fällt schliesslich der Hammer nach genau 14 Minuten, als Auktionator Gilbertson relativ emotionslos verkündet: «Verkauft – für 46,5 Millionen Euro.» Macht zusammen mit der zehnprozentigen Auktionsgebühr nebst Steuer die wahnwitzige Summe von 51’155’000 Euro. Ein junger Herr im Anzug lächelt – er hat sich mit der Bieternummer 6128 für seinen Auftraggeber durchgesetzt. Doch wer sich hinter dieser Nummer versteckt, bleibt streng geheim.

Auch ohne grosse Bühne hat der legendäre Silberpfeil in seiner inzwischen 71-jährigen Karriere einen weiteren Prestige- und stattlichen Millionenerfolg erzielt – immerhin ist er seit dieser Auktion der teuerste je verkaufte Rennwagen aller Zeiten. Obwohl sich insgeheim der eine oder andere auch 60 Millionen oder mehr für den Sieger des GP Argentinien von 1955 hätte vorstellen können. Doch Joe Hale, Präsident des Indianapolis Motor Speedway Museum, ist mit der erzielten Summe zufrieden. Schliesslich erhielt die Stiftung und der damalige Museums-Gründer Tony Hulman (1901–1977) 1965 den ausrangierten Rennwagen mit der Fahrgestellnummer 00009/54 vom damaligen Mercedes-Präsidenten Walter Hitzinger (1908–1975) geschenkt.