Sein wohl letzter OL-Weltcup
Kyburz läuft in Uster auf Rang zwei

An seinem voraussichtlich letzten OL-Weltcup holt Matthias Kyburz in Uster Platz zwei im Sprint.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Anhören
Matthias Kyburz läuft in Uster auf den zweiten Rang.
Foto: Andreas Becker
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Matthias Kyburz weiss an seinem letzten Orientierungslauf-Einzelsprint noch einmal zu überzeugen. Der Aargauer, der am Weltcup-Final in Uster voraussichtlich letztmals im OL aktiv ist, beendet den Einzelsprint auf dem zweiten Rang. Nach der Saison wird Kyburz, der schon bei Olympia in Paris im Marathon mitgelaufen ist (30.), sich auf das Marathonlaufen konzentrieren.

Lange Zeit liegt der Schweizer dank einer starken zweiten Hälfte in seinem Lauf gar in Führung. Ganz nach oben reicht es dem 35-Jährigen jedoch nicht. Tomas Krivada aus Tschechien gewinnt das Rennen schliesslich mit einer Zeit von 13:32 Minuten und vier Sekunden Vorsprung auf Kyburz. Dahinter komplettiert der Belgier Yannick Michels das Podest als Dritter.

Zweitbester Schweizer wurde Tino Polsini, der das Rennen auf dem fünften Platz abschliesst.

