Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

1/4 Enoch Owusu (3.v.l.) wird dem FCSG mehrere Monate fehlen. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Schlechte Neuigkeiten für den FC St. Gallen: Offensivspieler Enoch Owusu (20) wird dem aktuellen Leader der Super League mehrere Monate fehlen.

Der Italiener, der in der laufenden Saison auf fünf Einsätze in der Liga – davon einer von Anfang an – kommt, hat sich im Cup-Derby gegen Wil (Sieg im Penaltyschiessen) verletzt. Schon nach zehn Minuten fasste sich der linke Flügelspieler an den rechten Oberschenkel und konnte nicht mehr weitermachen.

Wie der FCSG nun mitteilt, handelt es sich um eine Sehnenverletzung im Bereich der Oberschenkelmuskulatur. Es ist sogar eine Operation nötig. Diese wird in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Der Inter-Junior spielte die Rückrunde der letzten Saison leihweise für die St. Galler U21 (13 Spiele, 3 Tore), bevor er in diesem Sommer fest verpflichtet wurde und seither für die erste Mannschaft aufläuft.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.