Operation ist nötig
St. Galler Offensivspieler fällt monatelang aus

Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Enoch Owusu (3.v.l.) wird dem FCSG mehrere Monate fehlen.
Carlo SteinerRedaktor Sport

Schlechte Neuigkeiten für den FC St. Gallen: Offensivspieler Enoch Owusu (20) wird dem aktuellen Leader der Super League mehrere Monate fehlen. 

Der Italiener, der in der laufenden Saison auf fünf Einsätze in der Liga – davon einer von Anfang an – kommt, hat sich im Cup-Derby gegen Wil (Sieg im Penaltyschiessen) verletzt. Schon nach zehn Minuten fasste sich der linke Flügelspieler an den rechten Oberschenkel und konnte nicht mehr weitermachen. 

Wie der FCSG nun mitteilt, handelt es sich um eine Sehnenverletzung im Bereich der Oberschenkelmuskulatur. Es ist sogar eine Operation nötig. Diese wird in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. 

Der Inter-Junior spielte die Rückrunde der letzten Saison leihweise für die St. Galler U21 (13 Spiele, 3 Tore), bevor er in diesem Sommer fest verpflichtet wurde und seither für die erste Mannschaft aufläuft. 

In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
