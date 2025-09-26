Es ist einer der grössten Erfolge des FC Lugano auf europäischer Ebene: Vor 30 Jahren besiegten die Luganesi im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion Inter Mailand.

Stand beim Sieg gegen Inter Mailand an der Seitenlinie: Lugano-Coach Roberto Morinini. Foto: Remy Steinegger

Darum gehts Lugano besiegt Inter Mailand im UEFA-Cup und schreibt Geschichte

Unruhe bei Inter: Trainer entlassen, Leistungsträger fehlen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Ende war Eduardo Carrasco der grosse Held: Sein Goal führte den FC Lugano an diesem 26. September 1995 zu einem 1:0-Auswärtssieg über Inter Mailand. Nach dem 1:1 im Hinspiel im Cornaredo bedeutete dies das Weiterkommen der Tessiner in die 2. Runde des Uefa-Cups, dem Vorgänger der heutigen Europa League.

Die Luganesi profitierten dabei von einer unruhigen Phase bei den «Nerazzurri»: Am Tag vor dem Spiel war Trainer Ottavio Bianchi entlassen worden. Interimstrainer Luis Suarez musste auf mehrere Leistungsträger verzichten und traf obendrein auf hervorragend organisierte Tessiner. Die Defensive um den brasilianischen Abwehrboss Mauro Galvão liess den Inter-Sturm Mal für Mal auflaufen – bis das Team von Trainer Roberto Morinini (1951–2012) kurz vor Schluss eiskalt zuschlug: In der 86. Minute fand ein Freistoss von Carrasco den Weg ins Tor. Es war die Entscheidung in dieser Partie, welche den Weg in die Geschichtsbücher des FC Lugano finden sollte.

