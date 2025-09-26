DE
Auftakt in Peking
Belinda Bencic siegt im ersten Spiel nach enttäuschenden US Open

Belinda Bencic gewinnt in Peking ihr erstes Einzel seit fast einem Monat. Die Schweizerin besiegt die Amerikanerin Katie Volynets mit 6:3, 6:3.
Publiziert: vor 5 Minuten
Belinda Bencic gewinnt ihr Startspiel in Peking, nachdem sie sich im Sommer auf Hartplätzen schwergetan hat.
Foto: Getty Images
Die Rückkehr auf die Tour nach einem Monat ohne Ernstkampf glückt Belinda Bencic (28; WTA 16). In der zweiten Runde – in der ersten genoss sie ein Freilos – gewinnt die Ostschweizerin mit 6:3, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets (23; WTA 107). 

Ganz problemlos setzt sich Belinda Bencic in 91 Minuten nicht durch. In beiden Sätzen liegt sie mit einem Break in Rückstand (0:2 und 1:3). Letztlich behält sie gegen Volynets aber souverän die Oberhand.

In der dritten Runde, den Sechzehntelfinals, trifft Bencic am Sonntag auf die Australierin Priscilla Hon, die Nummer 108 der Welt. Bencic bestreitet in China ihr erstes Turnier seit der überraschenden Zweitrundenniederlage am US Open gegen die Amerikanerin Ann Li.

