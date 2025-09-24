Wawrinka bekommt Wildcard für das Masters in Shanghai

Die Organisatoren des Masters Shanghai haben ihre Wildcards vergeben. Eine geht mit Stan Wawrinka auch an einen Schweizer.

1/4 Schlägt erneut in Shanghai auf: Stan Wawrinka. Foto: AFP

Darum gehts Stan Wawrinka erhält Wildcard für Masters Shanghai

Für den Schweizer wird es die zwölfte Teilnahme am Turnier

Als Bestresultat stehen zwei Viertelfinaleinzüge zu Buche

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Elfmal hat Stan Wawrinka (40) bereits am Masters-1000-Turnier von Shanghai (China) teilgenommen. Sein bestes Resultat erreichte der Schweizer 2013 und 2015, als er bis in die Viertelfinals vorstiess.

Nun freuen sich die Organisatoren, dass Wawrinka das Dutzend voll macht. Sie ermöglichen der aktuellen Weltnummer 129 die zwölfte Teilnahme mit einer Wildcard. «Wir können es kaum erwarten, dich wieder in Shanghai zu sehen», schreiben sie auf X. Und posten dazu eine Videobotschaft von Wawrinka. In dieser zeigt er sich sehr glücklich über die Möglichkeit, am Turnier teilzunehmen. «Ich bin wirklich dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme, wieder in China zu spielen», meint Wawrinka. Er bedankt sich bei den Organisatoren und freut sich darauf, die Fans zu sehen.

Bestimmt hofft er, dieses Mal öfter vor ihnen zu spielen. 2023 scheiterte er in der Startrunde und 2024 war nach der zweiten Runde Schluss. Zuletzt bestritt Wawrinka hauptsächlich Turniere auf der Challenger Tour. Vergangene Woche stiess er in Saint-Tropez in den Halbfinal vor. Aus medizinischen Gründen trat er dazu aber nicht an. Eine Teilnahme in Shanghai (ab 1. Oktober) scheint das offenbar nicht zu behindern.



