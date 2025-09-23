Tennis-Welt trauert um Nikola Pilic (†86)

Nikola Pilic ist mit 86 Jahren gestorben. Er wurde einst als Trainer zu einer prägenden Figur in der Tennis-Welt.

1/4 Ex-Tennisspieler Nikola Pilic ist verstorben. Foto: imago/Cola Images

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Tennis-Welt trauert um Nikola Pilic. Gemäss kroatischen Medienberichten ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Während seiner Karriere feierte der in Jugoslawien geborene Pilic, der 1987 die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, sechs Turniersiege und gewann 1970 im Doppel mit dem Franzosen Pierre Barthès (84) die US Open. Danach wurde er als Trainer zu einer prägenden Figur. Und hat Einzigartiges geschafft.

Pilic ist der einzige Coach, der mit drei verschiedenen Nationen den Davis Cup gewann. Deutschland führte er dreimal zum Sieg (1988, 1989 und 1993), danach jubelten mit ihm auch Kroatien (2005) sowie Novak Djokovic und Serbien (2010).