Schweizer Davis-Cup-Team kennt seinen Playoff-Gegner

Das Schweizer Davis-Cup-Team startet seine Mission Wiederaufstieg mit einem Heimspiel gegen Tunesien. Die sogenannten Playoffs der Weltgruppe I finden am 6./7. oder 7./8. Februar aller Wahrscheinlichkeit nach in Biel statt.

Das Team von Captain Severin Lüthi enttäuschte mit einer Niederlage gegen Indien und büsste damit seinen Status in der höchsten Gruppe ein. Im Fall eines Sieges gegen Tunesien kämpft die Schweiz im September um den Wiederaufstieg. Aktuell verfügen die Nordafrikaner über zwei Spieler in den Top 500 der Weltrangliste, Moez Echargui (ATP 175) und Aziz Dougaz (ATP 213).