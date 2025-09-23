DE
Nach Indien-Blamage
Schweizer Davis-Cup-Team kennt seinen Playoff-Gegner

Das Schweizer Davis-Cup-Team spielt in den Playoffs um den Wiederaufstieg. Nun kennt es seinen nächsten Gegner.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Für Dominic Stricker (r.), Jakub Paul und Co gehts im Davis Cup gegen Tunesien weiter.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Schweiz spielt Davis-Cup-Playoffs gegen Tunesien in Biel
  • Tunesien hat zwei Spieler in den Top 500 der ATP-Weltrangliste
  • Moez Echargui ATP 175 und Aziz Dougaz ATP 213
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Davis-Cup-Team startet seine Mission Wiederaufstieg mit einem Heimspiel gegen Tunesien. Die sogenannten Playoffs der Weltgruppe I finden am 6./7. oder 7./8. Februar aller Wahrscheinlichkeit nach in Biel statt.

Das Team von Captain Severin Lüthi enttäuschte mit einer Niederlage gegen Indien und büsste damit seinen Status in der höchsten Gruppe ein. Im Fall eines Sieges gegen Tunesien kämpft die Schweiz im September um den Wiederaufstieg. Aktuell verfügen die Nordafrikaner über zwei Spieler in den Top 500 der Weltrangliste, Moez Echargui (ATP 175) und Aziz Dougaz (ATP 213).

