Dritter Sieg für Team World am Laver Cup. Die Weltauswahl lässt dem Team Europa um Weltnummer 1 Carlos Alcaraz keine Chance.

1/5 Team World triumphiert beim Laver Cup. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Weltauswahl gewinnt zum dritten Mal den Laver Cup. Sie bezwingt das Team Europa in San Francisco 15:9.

Die Hypothek für die vom Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz angeführte Equipe Europa wiegt nach der Schmach am Samstag, an dem alle vier Partien ohne Satzgewinn verloren gegangen sind, zu schwer. Beim Zwischenstand von 3:9 wären in den vier Begegnungen am Sonntag, an dem ein Matchgewinn mit drei Punkten honoriert wird, mindestens drei Siege für die Wende nötig gewesen.

Alcaraz an der Seite des Norwegers Casper Ruud entscheidet zum Auftakt am Sonntag das Doppel gegen das amerikanische Duo Alex Michelsen/Reilly Opelka zwar für sich und hält die Hoffnung aufrecht. Der Spanier fertigt auch den Argentinier Francisco Cerundolo deutlich in zwei Sätzen ab, reagiert so auf den Sieg des Australiers Alex de Minaur gegen den Tschechen Jakub Mensik – und bietet Alexander Zverev im abschliessenden Einzel die Gelegenheit zum Ausgleich, womit eine zusätzliche Partie die Entscheidung hätte bringen müssen. Der Deutsche aber nutzt die Chance nicht; er zieht gegen den Amerikaner Taylor Fritz, der tags zuvor auch Alcaraz keine Chance gelassen hat, den Kürzeren.

Das Team Welt, bei dem Fritz' Landsmann Andre Agassi erstmals als Captain amtet, sichert sich bei der von Roger Federer ins Leben gerufenen und vor acht Jahren erstmals ausgetragenen Show-Veranstaltung den dritten Sieg nach den Erfolgen vor drei und vor zwei Jahren.