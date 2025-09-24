Golubic gibt den Sieg nach Blitzstart aus der Hand

Viktorija Golubic (WTA 70) startet mit einer bitteren Niederlage in den letzten Teil der Tennissaison.
Beim WTA-1000-Turnier in Peking verliert die 32-jährige Zürcherin 6:1, 3:6, 6:7 (4:7) gegen die 38 Positionen schlechter klassierte Australierin Priscilla Hon. Golubic nutzt damit die günstige Auslosung bei ihrem ersten Einsatz nach dem Aus in der 2. Runde der US Open nicht – trotz eines Blitzstarts mit einer 4:0-Führung.
Danach steigert sich die Qualifikantin aus Brisbane aber deutlich. Dennoch hat die Schweizerin alle Vorteile auf ihrer Seite. Im Entscheidungssatz führt sie dreimal mit einem Break, kann aber keines davon bestätigen. Auch im Tiebreak zieht Golubic auf 4:1 davon, doch Hon gewinnt die letzten sechs Punkte in Folge und nach gut zweieinhalb Stunden die Partie.