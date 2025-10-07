April Fohouo ist U21-Weltmeisterin im Judo. (Archivbild)
Foto: Thomas Rickenmann
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
April Fohouo krönt sich in Lima zur U21-Weltmeisterin im Judo. Die Waadtländerin setzt sich im Final gegen die Serbin Aleksandra Andric nach weniger als einer Minute durch und sichert sich damit die Goldmedaille.
Mehr Sport
Fohouo, die als Weltnummer 1 ihrer Altersstufe und somit als Favoritin in das Turnier startete, ist die erste Schweizerin, die sich Junioren-Weltmeisterin nennen darf.
Die 20-jährige Waadtländerin blickt bei der Elite bereits auf eine EM-Teilnahme zurück.