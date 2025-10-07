Die Waadtländerin April Fohouo ist U21-Weltmeisterin im Judo – als erste Schweizerin überhaupt.

Erstmals in der Geschichte

April Fohouo ist U21-Weltmeisterin im Judo. (Archivbild) Foto: Thomas Rickenmann

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

April Fohouo krönt sich in Lima zur U21-Weltmeisterin im Judo. Die Waadtländerin setzt sich im Final gegen die Serbin Aleksandra Andric nach weniger als einer Minute durch und sichert sich damit die Goldmedaille.

Fohouo, die als Weltnummer 1 ihrer Altersstufe und somit als Favoritin in das Turnier startete, ist die erste Schweizerin, die sich Junioren-Weltmeisterin nennen darf.

Die 20-jährige Waadtländerin blickt bei der Elite bereits auf eine EM-Teilnahme zurück.