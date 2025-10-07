Seit Montag weilt die Nati in St. Gallen, sie bereitet sich auf die WM-Quali-Spiele gegen Schweden und Slowenien vor. Zum ersten Mal mit dabei ist Luca Jaquez vom VfB Stuttgart. Der Luzerner freut sich auf die kommenden Tage.

Foto: TOTO MARTI

1/5 Nati-Neuling Luca Jaquez erlebt seine erste Pressekonferenz fürs Nationalteam. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das erste Nati-Aufgebot bedeutet auch die erste Nati-Pressekonferenz. Für Luca Jaquez (22) geht dank der Nominierung «ein Kindheitstraum in Erfüllung», sagt er. «Es erfüllt mich mit viel Stolz, das Land vertreten zu dürfen.»

Auch wenn sein Aufgebot erwartet wurde und er im September wohl nur wegen seiner Verletzung nicht dabei sein konnte, war der Stuttgart-Verteidiger trotzdem überrascht. «Es wird viel spekuliert und geschrieben. Dass es dann fix geklappt hat, ist trotzdem noch ein extrem schönes Gefühl.»

Er habe sich enorm gefreut, bei der Nati, die er seit Kindestagen eng verfolgt, alle kennenzulernen. «Ich kann von den Spielern hier viel lernen, nur schon vom Zuschauen.» Das Team habe es ihm extrem einfach gemacht, sich einzufinden. Er wolle in jedem Training Vollgas geben.

Nati-Debüt ist möglich

Möglich ist aber auch, dass Jaquez bereits auf seinem ersten Nati-Zusammenzug auch auf dem Platz Vollgas geben kann. Murat Yakin erklärte bei der Kaderbekanntabe, dass Jaquez bei den Ersatzspielern in der Abwehr die Nase vorne habe. «Das freut mich, zu hören. Ich habe natürlich Ambitionen, einen Einsatz zu bekommen.»

Die erste Chance dafür bietet sich am Freitag (20.45 Uhr) in Stockholm gegen Schweden. Sollte er dann noch zuschauen müssen, klappt es vielleicht dann am Montag in Ljubljana gegen Slowenien (20.45 Uhr). Bis dahin stehen in St. Gallen noch einige Trainings auf dem Programm, in denen der Luzerner weiter auf sich aufmerksam machen kann.

