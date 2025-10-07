Leroy Sané, der den FC Bayern im Sommer in Richtung Istanbul verlassen hat, wird am Oktoberfest provoziert und beleidigt. Es kommt zu einer Rangelei.

Am Münchner Oktoberfest wird ausgelassen gefeiert und getrunken. Immer wieder kommt es auf den Wiesn aber auch zu Pöbeleien und Handgreiflichkeiten. Dies musste auch Ex-Bayern-Star Leroy Sané (29) erfahren.

Am Sonntagabend kam es im vollgepackten Weinzelt zu einer Rangelei zwischen dem deutschen Nationalspieler und einem anderen Gast, wie Zeugen der «Bild» berichten. Zuvor wurde der Fussballer, der in diesem Sommer von München zu Galatasaray Istanbul gewechselt ist, provoziert. Mehrfach soll er zum Beispiel mit «Scheiss Gala» beschimpft worden sein.

Sané selbst bestätigt den Vorfall gegenüber der «Bild», er nimmt eine Teilschuld auf sich: «Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt – auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt. In der aufgeheizten Atmosphäre wurde ich dann auch geschubst und dann kam es zu einer kurzen Rangelei. Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.»

«Es gab am Sonntagabend einen kleinen Sicherheitsvorfall auf der Galerie, den die Sicherheitskräfte aber wegmoderierten und damit friedlich lösen konnten. Es brauchte keine Polizei», schildert die Sprecherin der Betreiber des Weinzelts die Situation.

Auch Bayern-Stars feiern nicht ganz ungestört

In den vergangenen Jahren, als er noch für die Bayern spielte, wäre dies Sané wohl nicht passiert. Die Stars des heimischen Fussballklubs sind auf dem Oktoberfest gerngesehene Stammgäste. Auch in diesem Jahr traf sich das Team zu Speis und Trank – nach zehn Siegen aus zehn Spielen bestens gelaunt.

Dass aber auch die Bayern-Stars in ihrem Séparée nicht vor Störungen sicher sind, bewies am Sonntagmittag der Influencer Thommy Berglmeir. Er schmuggelte sich an der Security vorbei in den VIP-Bereich. Er konnte sein Glück kaum fassen, als er auf dem Balkon mit Serge Gnabry und Joshua Kimmich (beide 30) anstossen durfte.

Die beiden Spieler nahmen den ungeladenen Gast mit Humor. Anders als die Pöbler gegen Sané verhielt sich Berglmeir auch vollkommen anständig.