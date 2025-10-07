Es ist erst Anfang Oktober. Doch mit Jussi Tapola beim SC Bern und Yorick Treille in Genf sind bereits zwei Trainer entlassen worden. Das ist Rekord.

So früh wurde das Trainer-Feuerwerk noch nie gezündet

1/7 Yorick Treille musste in Genf am Sonntag die Koffer packen. Foto: Pius Koller

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die sportliche Führung des SC Bern verlor am vergangenen Mittwoch, 1. Oktober, als erste die Nerven und feuerte Trainer Jussi Tapola (51). Am folgenden Sonntag, 5. Oktober, hatten dann nach der 0:8-Pleite gegen Biel auch die Genfer genug und stellten ihren Headcoach Yorick Treille (45) auf die Strasse.

Die neue Saison ist noch keinen Monat alt, und schon sind zwei Übungsleiter ihren Job los. Blick hat in den Archivbüchern geblättert und stellt fest: So früh wie in dieser Saison begann das Trainer-Feuerwerk noch nie.

Ehlers kommt erneut zum Handkuss

Zwar gab es in der Saison 2016/17 noch vor dem 5. Oktober zwei Trainerwechsel, allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass der damalige Fribourg-Trainer Gerd Zenhäusern (53) nicht entlassen wurde, sondern am 22. September selbst den Rücktritt erklärte. Der heutige Gottéron-Sportchef machte dafür private Gründe geltend und wurde anschliessend durch Larry Huras (70) ersetzt.

Die frühesten zwei Trainerwechsel in den letzten 10 Jahren 24/25:

21. Oktober bei Ajoie: Wohlwend entlassen, Ireland übernimmt

8. Dezember bei den SCRJ Lakers: Hedlund entlassen, Lundskog übernimmt 23/24:

19. November bei Kloten: Fleming entlassen, Sportchef Mitchell übernimmt

25. Januar bei Kloten: Mitchell wieder Sportchef, Mair übernimmt 22/23:

8. Oktober bei Lugano: McSorley entlassen, Gianinazzi übernimmt

5. November bei Bern: Lundskog entlassen, Söderholm übernimmt 21/22:

10. November bei Servette: Emond entlassen, Cadieux übernimmt

16. Januar bei den SCL Tigers: O’Leary entlassen, Sarault übernimmt 20/21:

1. Dezember bei Bern: Nachbaur entlassen, Kogler übernimmt

Keine zweite Trainerentlassung 19/20:

4. Oktober bei Fribourg: French entlassen, Dubé übernimmt

18. Dezember bei Lugano: Kapanen entlassen, Pelletier übernimmt 18/19:

27. November bei Davos: Del Curto tritt zurück, Vitolinsh übernimmt

14. Januar bei den ZSC Lions: Aubin entlassen, Del Curto übernimmt 17/18:

11. Oktober bei Lausanne: Ratushny entlassen, Sarault übernimmt

16. Oktober bei Kloten: Tirkkonen entlassen, Schläpfer übernimmt 16/17:

22. September bei Fribourg: Zenhäusern tritt zurück, Huras übernimmt

2. Oktober bei den SCL Tigers: Beattie entlassen, Ehlers übernimmt 15/16:

22. Oktober bei Lugano: Fischer entlassen, Shedden übernimmt

Am 2. Oktober des Jahres 2016 war dann auch Scott Beattie (57) bei den SCL Tigers nicht mehr im Amt. Dieser trat jedoch nicht freiwillig ab, sondern wurde vor die Tür gesetzt. Und durch wen ersetzt? Heinz Ehlers (59), der am Montag in Bern die Tapola-Nachfolge angetreten hat. Neun Jahre später. Sachen gibts.

Zuletzt gleich zweimal sechs Trainerwechsel

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Hockeyklubs in der National League bereits im Panikmodus befinden. Was sicher auch der Tatsache geschuldet ist, dass die Top 6 der Tabelle gerade ziemlich forsch unterwegs sind und fleissig punkten. Da muss man schon im Oktober auf die Hinterbeine stehen, will man den Anschluss nicht verlieren.

Tapola und Treille haben ihren Job enorm früh verloren. Um den Job bangen müssen aber auch ihre Berufskollegen, wenn man bedenkt, dass in den letzten drei Saisons zweimal (2024/25 und 2022/23) nicht weniger als sechs Trainerwechsel vorgenommen worden sind.