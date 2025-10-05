Trainer Yorick Treille muss in Genf sein Büro räumen. Das vermeldet der Klub in einer Mitteilung.

Musste seine Sachen in Genf packen: Yorick Treille. Foto: Pius Koller

Die Mega-Klatsche im Derby gegen Lausanne (0:11) hat Yorick Treille (45) noch überstanden. Der französische Trainer konnte das Ruder vorübergehend herumreissen. Doch diese Woche verloren die Genfer erneut zwei Spiele – gegen Lugano (1:5) und am Sonntag gegen Biel (0:8). Zwei saftige Niederlagen, die die Geduld der Servette-Bosse überstrapaziert haben.

Genf teilte am Sonntagabend mit, dass Treille mit sofortiger Wirkung entlassen wurde. Seine erste Erfahrung als Cheftrainer dauerte somit weniger als ein Jahr.

Treille, der im Dezember 2024 an die Bande der Genfer kam, war erst Assistenztrainer von Jan Cadieux, mit dem er im Jahr zuvor den Meistertitel gewonnen hatte. Er verpasste aber sogleich die Playoffs.

Für diese Saison wurde der Franzose dann erneut verpflichtet. Die hohe Niederlage am Sonntag aber war sein letztes Spiel als Genf-Coach. Noch ist nicht bekannt, wer Treille ersetzen wird.

0:40 Maske muss dran glauben: Servette-Goalie Mayer nach Auswechslung völlig bedient

