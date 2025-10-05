Die Mega-Klatsche im Derby gegen Lausanne (0:11) hat Yorick Treille (45) noch überstanden. Der französische Trainer konnte das Ruder vorübergehend herumreissen. Doch diese Woche verloren die Genfer erneut zwei Spiele – gegen Lugano (1:5) und am Sonntag gegen Biel (0:8). Zwei saftige Niederlagen, die die Geduld der Servette-Bosse überstrapaziert haben.
Genf teilte am Sonntagabend mit, dass Treille mit sofortiger Wirkung entlassen wurde. Seine erste Erfahrung als Cheftrainer dauerte somit weniger als ein Jahr.
Treille, der im Dezember 2024 an die Bande der Genfer kam, war erst Assistenztrainer von Jan Cadieux, mit dem er im Jahr zuvor den Meistertitel gewonnen hatte. Er verpasste aber sogleich die Playoffs.
Für diese Saison wurde der Franzose dann erneut verpflichtet. Die hohe Niederlage am Sonntag aber war sein letztes Spiel als Genf-Coach. Noch ist nicht bekannt, wer Treille ersetzen wird.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
13
22
27
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Biel
11
2
14
10
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Bern
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
12
-21
5