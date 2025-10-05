DE
Trainer Yorick Treille muss in Genf sein Büro räumen. Das vermeldet der Klub in einer Mitteilung.
Die Mega-Klatsche im Derby gegen Lausanne (0:11) hat Yorick Treille (45) noch überstanden. Der französische Trainer konnte das Ruder vorübergehend herumreissen. Doch diese Woche verloren die Genfer erneut zwei Spiele – gegen Lugano (1:5) und am Sonntag gegen Biel (0:8). Zwei saftige Niederlagen, die die Geduld der Servette-Bosse überstrapaziert haben.

Genf teilte am Sonntagabend mit, dass Treille mit sofortiger Wirkung entlassen wurde. Seine erste Erfahrung als Cheftrainer dauerte somit weniger als ein Jahr.

Treille, der im Dezember 2024 an die Bande der Genfer kam, war erst Assistenztrainer von Jan Cadieux, mit dem er im Jahr zuvor den Meistertitel gewonnen hatte. Er verpasste aber sogleich die Playoffs. 

Für diese Saison wurde der Franzose dann erneut verpflichtet. Die hohe Niederlage am Sonntag aber war sein letztes Spiel als Genf-Coach. Noch ist nicht bekannt, wer Treille ersetzen wird.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
Lausanne HC
13
22
27
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zug
EV Zug
12
5
23
5
ZSC Lions
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Biel
EHC Biel
11
2
14
10
SCL Tigers
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Bern
SC Bern
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
