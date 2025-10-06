1/2 Wie soll das weitergehen, SCB? Foto: Nico Ilic/freshfocus

Verlierer: SC Bern

Eine belastbare Antwort auf die Frage nach dem Trainerwechsel-Effekt gibt es nicht, beim SCB macht sich dieser erstmal in Form einer 3:7-Klatsche in Zürich bemerkbar. Weiss man nach dem 2:1 gegen die Tigers mehr? Nun kommt mit Heinz Ehlers wieder ein Neuer, allerdings einer, der sein Handwerk versteht. Trotzdem: Von einem Klassemann wie Jussi Tapola musste man sich trennen, das stellt der Mannschaft kein gutes Zeugnis aus. Was wird noch aus diesem SC Bern?

Gewinner: EHC Biel

Zwei Heimspiele ohne Gegentor gegen Zug und Servette – die Seeländer haben sich nach einem miserablen Saisonstart selbst aus dem Sumpf gezogen und konnten zuletzt vier von fünf Spielen gewinnen. Lias Andersson ist nach dem Hattrick gegen das desolate Genf nun der beste Torschütze der Liga: neun Saisontreffer. Ist das vielleicht nichts?

Da gehts lang: Biel-Trainer Filander hat den Turnaround geschafft. Foto: keystone-sda.ch

Verlierer: Der Wettbewerb

Nach rund einem Viertel der Qualifikation folgt nach Rang 7 ein bereits ziemlich scharfer Schnitt: Sieben oben, sieben unten. Setzt sich dieser Trend fest, muss man irgendwann das unschöne Wort «Zweiklassengesellschaft» bemühen. Von den Teams auf den Plätzen 8 bis 14 hat es im bisherigen Saisonverlauf noch keines geschafft, zwei Siege mit drei Punkten in Folge zu landen.

Gewinner: ZSC Lions

Vier Niederlagen in Folge wollte man nicht auf sich sitzenlassen, das gehört sich für einen Titelverteidiger auch nicht. Also reagiert man mit einer Woche ohne Makel. Besonders der Statement-Erfolg in Lausanne sorgt für Aufsehen, weil da mit teilweise harten Bandagen gekämpft wurde. Die Rückkehr von Vinzenz Rohrer gibt der Angriffsformation mehr Spielraum, klar. Aber wie stark ist denn Denis Hollenstein? Beeindruckend.

Meister Zürich: Korrigiert mit drei Siegen in einer Woche und einem Statement-Erfolg in Lausanne. Foto: Keystone

Verlierer: Servette

Die Humoristen aus Genf tun es wieder: eine Kanterniederlage ohne eigenen Torerfolg. Dabei dachte man, das 0:11 am 16. September in Lausanne habe etwas bewirkt und das Team wachgerüttelt. Die letzten Ergebnisse? 1:5 gegen Lugano und eine 0:8-Klatsche beim EHC Biel. 49 Gegentore in 12 Spielen, das sind laut Sesamstrasse-Mathematikgenie Graf Zahl mehr als vier Stück pro Spiel. Bringt nicht mal Ajoie fertig. Der schon beim Saisonstart angezählte Trainer Yorick Treille wurde nach dem 0:8 gegen Biel von seinen Pflichten enthoben.

Gewinner: SCRJ Lakers

Erfolge gegen Davos, Fribourg und Ambri, die fertigen Favoriten ab und meistern die Pflichtsiege. Die Frage, ob das Hoch am Obersee nicht doch nur ein Spätsommernachtstraum war, ist beantwortet: Die meinen das ernst und machen einfach so weiter. Der Elchtest für Bewerber auf einen der Plätze an der Sonne wartet am nächsten Freitag: Dann kommt der angriffslustige Meister aus Zürich.

Verlierer: Lausanne

Die Pleite in der Final-Reprise gegen die ZSC Lions ist schmerzhaft, nicht bloss deshalb, weil dabei Drake Caggiula (Disziplin) und Antti Suomela (Zusammenstoss) auf der Strecke bleiben. Man hatte sich zähnefletschend auf den Titelhalter gestürzt, aber der Versuch, die Zürcher mit ruppiger Gangart in die Knie zu zwingen, hat sich als Rohrkrepierer erwiesen.

Ernüchterung in Lausanne: Die Final-Reprise gegen Zürich ging verloren. Foto: Keystone

Gewinner: Lugano

Wie? Trotz einer Derby-Niederlage soll Lugano einer der Gewinner der Woche sein? Nach drei Heimpleiten in Folge (Bern, Lausanne, Ambri) gelingt gegen Kloten die Kurskorrektur – wenn auch erst im Penaltyschiessen. Allerdings: Man bügelt zuvor einen Zweitore-Rückstand aus und bestätigt so das 5:1 vom Vorabend in Genf. Das erste Mal in dieser Saison, dass Lugano zwei Siege aneinanderreihen kann. Selbst wenns nicht zwei Dreier waren – das ist doch mal eine gute Nachricht aus dem Südtessin.

Lebenszeichen aus Lugano: Zwei Siege in Folge. Foto: Laurent Daspres/freshfocus

Verlierer: Ajoie

Zugegeben: Die Niederlagen in dieser Woche waren allesamt knapp (1:2, 0:1, 1:3), aber was kann man sich davon kaufen? Selbstvertrauen? Hoffnung? So ist man auf Kurs für die magerste Saison seit dem Aufstieg 2021, damals erreichte man einen Punkteschnitt von 0,510, aktuell sind es 0,417.

