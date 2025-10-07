DE
FR
Abonnieren

«Es gab niemanden Besseren»
Dickes Lob für Nati-Star Akanji von Inter-Legende

Manuel Akanji beeindruckt in seinem ersten Monat bei Inter. Experten und ehemalige Stars wie Christian Vieri loben den Schweizer Nationalspieler überschwänglich. Laut Transferexperte Fabrizio Romano plant Inter derweil, Akanjis Kaufoption zu ziehen.
Publiziert: 12:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Manuel Akanji ist bei Inter nach kurzer Zeit nicht mehr wegzudenken.
Foto: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Manuel Akanji (30) hat in seinem ersten Monat bei Inter bereits voll eingeschlagen. Nach dem Spiel gegen Cremonese am letzten Samstag bewertete ihn die «Gazzetta dello Sport» auf einer Skala von 1 bis 10 mit der Note 7 und schrieb: «Eine immer grössere Säule im Team. Niemand kommt an ihm vorbei.»

Zwar war das Spiel gegen den Aufsteiger nicht der absolute Härtetest. Trotzdem hat Akanji bereits eindrücklich bewiesen, dass Inter nicht mehr auf ihn verzichten kann und will. Denn wie es scheint, hat er sich mit dem taktisch-strengen Spiel der Serie A bereits bestens angefreundet.

Aktuell ist Akanji an Inter nur ausgeliehen. Allerdings scheint es bereits sicher, dass der Innenverteidiger über die Saison hinaus in Mailand bleibt. Das lässt zumindest Transferguru Fabrizio Romano auf seinen Kanälen durchsickern. «Ich wiederhole zu 101 Prozent, was ich bereits vor ein paar Tagen gesagt habe: Inter hat die absolute, klare und direkte Absicht, Akanji fest zu verpflichten und damit die Kaufoption von 15 Millionen Euro zu ziehen.»

So verlief der Last-Minute-Wechsel von Akanji zu Inter
2:21
«Gibt noch ein Essen»:So verlief der Last-Minute-Wechsel von Akanji zu Inter
Mehr zur Nati
Hier rücken Xhaka, Akanji und Co. ins Nati-Camp ein
0:43
Vor WM-Quali-Spielen
Hier rücken Xhaka, Akanji und Co. ins Nati-Camp ein
Yakin bietet Ex-Nationalspieler Albaniens auf
Mit Video
Nati-Hammer für WM-Quali
Yakin bietet Ex-Nationalspieler Albaniens auf
Ein Nati-Star kommt mit dem Hund – einer fehlt verletzt
Mit Video
Zusammenzug in St. Gallen
Ein Nati-Star kommt mit dem Hund – einer fehlt verletzt
Nati lädt zum öffentlichen Training – mit 8 Spielern
Dafür gibts Unterschriften
Nati lädt zum öffentlichen Training – mit 8 Spielern

Akanji hatte als Kind ein Vieri-Trikot

Von Akanji schwärmen aber nicht nur die Transfer-Experten und Journalisten, sondern auch Ex-Inter-Stars. Einer davon ist Cristian «Bobo» Vieri (52). Zu Dazn sagt der frühere Weltklasse-Stürmer, dass Inter mit der Verpflichtung des Innenverteidigers alles richtig gemacht habe. «Es gab niemanden Besseren als Akanji. Mit ihm haben sie den stärksten Verteidiger geholt, der in Europa auf dem Markt war.»

Dieses Lob von Vieri dürfte Akanji besonders freuen. Der Grund? Schliesslich war es der Winterthurer höchstpersönlich, der unmittelbar nach seinem Transfer von Manchester City zu Inter verriet, welches sein allererstes Fussballleibchen war. «Mein erstes Fussballtrikot war dasjenige von Vieri bei Inter. Dieser Klub war also bereits früh ein Teil von mir, auch wenn ich, um die Wahrheit zu sagen, kein Inter-Fan war.»

«Richtig entschieden»

Darauf angesprochen, sagt Vieri, dass er sich geschmeichelt fühle. «Bereits damals hat sich Akanji also für das richtige Trikot entschieden. Ich werde ihn sehr gerne besuchen gehen, um ihn kennenzulernen», so der frühere Angreifer von Inter, Milan, Juve und Lazio und heutige TV-Experte.

Wann es dazukommt, ist noch offen. Denn auf Akanji warten mit der Nati nun zwei wegweisende Spiele in der WM-Qualifikation. Erst dann wird er bei Inter wieder eingreifen. Wie hierzulande sind sie sich aber längst auch in Italien alle einig, ob Fans, Experten oder Legenden wie Vieri: Manuel Akanji ist bei Inter schon jetzt ein Volltreffer.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Inter Mailand
Inter Mailand
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Inter Mailand
        Inter Mailand