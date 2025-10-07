Manuel Akanji beeindruckt in seinem ersten Monat bei Inter. Experten und ehemalige Stars wie Christian Vieri loben den Schweizer Nationalspieler überschwänglich. Laut Transferexperte Fabrizio Romano plant Inter derweil, Akanjis Kaufoption zu ziehen.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Manuel Akanji (30) hat in seinem ersten Monat bei Inter bereits voll eingeschlagen. Nach dem Spiel gegen Cremonese am letzten Samstag bewertete ihn die «Gazzetta dello Sport» auf einer Skala von 1 bis 10 mit der Note 7 und schrieb: «Eine immer grössere Säule im Team. Niemand kommt an ihm vorbei.»

Zwar war das Spiel gegen den Aufsteiger nicht der absolute Härtetest. Trotzdem hat Akanji bereits eindrücklich bewiesen, dass Inter nicht mehr auf ihn verzichten kann und will. Denn wie es scheint, hat er sich mit dem taktisch-strengen Spiel der Serie A bereits bestens angefreundet.

Aktuell ist Akanji an Inter nur ausgeliehen. Allerdings scheint es bereits sicher, dass der Innenverteidiger über die Saison hinaus in Mailand bleibt. Das lässt zumindest Transferguru Fabrizio Romano auf seinen Kanälen durchsickern. «Ich wiederhole zu 101 Prozent, was ich bereits vor ein paar Tagen gesagt habe: Inter hat die absolute, klare und direkte Absicht, Akanji fest zu verpflichten und damit die Kaufoption von 15 Millionen Euro zu ziehen.»

2:21 «Gibt noch ein Essen»: So verlief der Last-Minute-Wechsel von Akanji zu Inter

Akanji hatte als Kind ein Vieri-Trikot

Von Akanji schwärmen aber nicht nur die Transfer-Experten und Journalisten, sondern auch Ex-Inter-Stars. Einer davon ist Cristian «Bobo» Vieri (52). Zu Dazn sagt der frühere Weltklasse-Stürmer, dass Inter mit der Verpflichtung des Innenverteidigers alles richtig gemacht habe. «Es gab niemanden Besseren als Akanji. Mit ihm haben sie den stärksten Verteidiger geholt, der in Europa auf dem Markt war.»

Dieses Lob von Vieri dürfte Akanji besonders freuen. Der Grund? Schliesslich war es der Winterthurer höchstpersönlich, der unmittelbar nach seinem Transfer von Manchester City zu Inter verriet, welches sein allererstes Fussballleibchen war. «Mein erstes Fussballtrikot war dasjenige von Vieri bei Inter. Dieser Klub war also bereits früh ein Teil von mir, auch wenn ich, um die Wahrheit zu sagen, kein Inter-Fan war.»

«Richtig entschieden»

Darauf angesprochen, sagt Vieri, dass er sich geschmeichelt fühle. «Bereits damals hat sich Akanji also für das richtige Trikot entschieden. Ich werde ihn sehr gerne besuchen gehen, um ihn kennenzulernen», so der frühere Angreifer von Inter, Milan, Juve und Lazio und heutige TV-Experte.

Wann es dazukommt, ist noch offen. Denn auf Akanji warten mit der Nati nun zwei wegweisende Spiele in der WM-Qualifikation. Erst dann wird er bei Inter wieder eingreifen. Wie hierzulande sind sie sich aber längst auch in Italien alle einig, ob Fans, Experten oder Legenden wie Vieri: Manuel Akanji ist bei Inter schon jetzt ein Volltreffer.