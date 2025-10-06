Darum gehts
- SFV trainiert erstmals vor heimischem Publikum im Jahr 2025
- Fans erhalten Autogramme und Glacé nach dem Training
- Nur 8 von 20 Feldspielern nehmen an der lockeren Einheit teil
Der SFV hat sich mit dem ersten öffentlichen Training im Jahr 2025 Zeit gelassen. Nach dem Spanien-Trainingslager im Frühling, der USA-Reise im Sommer und dem Abstecher in den Schwarzwald im vergangenen Monat trainiert die Nati am Montag erstmals wieder vor heimischem Publikum.
Vom Verband grosszügig geschätzte 1300 Fans machen von der Gelegenheit Gebrauch, ihre Nati-Lieblinge im St. Galler Kybunpark unter die Lupe zu nehmen. Vor Trainingsbeginn gibt es für sie über die Stadionlautsprecher ein Geburtstagsständchen von Murat Yakin (51) an Assistent David Calla (41) auf die Ohren. Zumindest auf dem Rasen bekommen die Fans nach dieser musikalischen Einlage aber nicht mehr allzu viel geboten.
Aufgrund der Belastungssteuerung absolvieren lediglich acht der 20 Feldspieler die lockere Einheit. Bei der Abschlussübung im zweiten Teil des Trainings sind es dann mit Cedric Itten, Andi Zeqiri, Vincent Sierro, Isaac Schmidt, Aurèle Amenda und Silvan Widmer noch sechs Spieler.
Dafür werden die Fans nach dem Training mit einer Autogramm-Stunde entschädigt, für die sich auch diejenigen Nati-Stars Zeit nehmen, die das Training ausgelassen haben. Zudem offeriert ein SFV-Sponsor allen Fans eine Glacé. Bei Temperaturen um die 12 Grad hält sich der Ansturm darauf allerdings in Grenzen.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
