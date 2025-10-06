Zum ersten Mal in diesem Jahr trainiert die Nati vor den eigenen Fans. In St. Gallen begrüsst Trainer Murat Yakin (51) das Publikum mit einer Gesangseinlage.

1/7 Viele Nati-Stars wie Granit Xhaka und Manuel Akanji lassen die Trainingseinheit aus. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts SFV trainiert erstmals vor heimischem Publikum im Jahr 2025

Fans erhalten Autogramme und Glacé nach dem Training

Nur 8 von 20 Feldspielern nehmen an der lockeren Einheit teil Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der SFV hat sich mit dem ersten öffentlichen Training im Jahr 2025 Zeit gelassen. Nach dem Spanien-Trainingslager im Frühling, der USA-Reise im Sommer und dem Abstecher in den Schwarzwald im vergangenen Monat trainiert die Nati am Montag erstmals wieder vor heimischem Publikum.

Vom Verband grosszügig geschätzte 1300 Fans machen von der Gelegenheit Gebrauch, ihre Nati-Lieblinge im St. Galler Kybunpark unter die Lupe zu nehmen. Vor Trainingsbeginn gibt es für sie über die Stadionlautsprecher ein Geburtstagsständchen von Murat Yakin (51) an Assistent David Calla (41) auf die Ohren. Zumindest auf dem Rasen bekommen die Fans nach dieser musikalischen Einlage aber nicht mehr allzu viel geboten.

Aufgrund der Belastungssteuerung absolvieren lediglich acht der 20 Feldspieler die lockere Einheit. Bei der Abschlussübung im zweiten Teil des Trainings sind es dann mit Cedric Itten, Andi Zeqiri, Vincent Sierro, Isaac Schmidt, Aurèle Amenda und Silvan Widmer noch sechs Spieler.

Dafür werden die Fans nach dem Training mit einer Autogramm-Stunde entschädigt, für die sich auch diejenigen Nati-Stars Zeit nehmen, die das Training ausgelassen haben. Zudem offeriert ein SFV-Sponsor allen Fans eine Glacé. Bei Temperaturen um die 12 Grad hält sich der Ansturm darauf allerdings in Grenzen.