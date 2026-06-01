DE
FR
Abonnieren

Zahlreiche «Furzideen» stehen an
Leichtathletik-Legende Günthör braust in die Pension

Werner Günthör geht in Rente, aber nicht wirklich in den Ruhestand. Dafür hat «Kugel-Werni» zu viele Projekte, die in seiner malerischen Wahlheimat am Bielersee auf ihn warten.
Publiziert: 14:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_563.JPG
Marco PescioReporter Sport

Der Rasen ist frisch gemäht, die Sträucher blühen in verschiedenen Farben und machen einen äusserst gepflegten Eindruck: Doch Werner Günthör (65) gibt gleich zu verstehen, dass dies nicht sein natürliches Habitat sei. Zumindest, was die Detailarbeit im Garten anbelangt. Der Zwei-Meter-Mann schmunzelt und spielt auf seine Körpergrösse an: «Wenn ich jäten muss, fühle ich mich wie eine Giraffe beim Wasserteich.» Er müsse sich dann ähnlich breitbeinig in Richtung Boden verrenken, was durchaus eine gewisse Akrobatik erfordere: «Deshalb beschränke ich mich aufs Pflanzentränken mit dem Schlauch». Seine Frau Nadja (61) kichert daneben amüsiert. Das Paar ist seit 33 Jahren verheiratet, wohnt fast gleich lange in Erlach am Bielersee und neckt sich noch immer ständig – es ist eines der Geheimnisse ihrer Ehe.

Die Arbeiten am Boden überlässt Hüne Werner Günthör seiner Frau Nadja – dafür ist er fürs Giessen zuständig.
Foto: DAVID BIEDERT

Bald werden die beiden noch mehr Zeit füreinander haben. Auf die Kugelstoss-Legende wartet die Pension. Den 65. Geburtstag am 1. Juni feiert der dreifache Weltmeister und Olympia-Dritte von 1988 im Urlaub auf Sardinien. Danach geht es für «Kugel-Werni» beruflich nur noch ums Abschliessen, wobei der einst gelernte Sanitärinstallateur und spätere Sportlehrer am Bundesamt für Sport (BASPO) sowie Fahrsicherheitsinstruktor wohl nicht ganz auf null zurückschraubt.

Wenn es nicht Töfffahren ist, dann findet er in der Garage auch noch anderes zu tun – auch ein «Weltmeister»-Schild gibt es dort.
Foto: DAVID BIEDERT

Die gemeinsame Töff-Leidenschaft

Gerade Letzterem Job wird er zeitweise treu bleiben. Und daneben? «Wird es mir ganz sicher nicht langweilig», schiesst es aus dem früheren Spitzensportler heraus. Auf der Terrasse sitzend, deutet er mit dem Finger in Richtung Garage. Dort drin würden sich noch weitere Projekte verbergen, so Günthör, woraufhin seine Frau Nadja allerdings einwendet, der gute Herr würde sich darin kaum aufhalten. Dieser wiederum kontert: «Doch, doch! Man kann ja nicht schon alles vor der Pension machen.»

Günthör geht nun in Pension, doch langweilig werde ihm bestimmt nicht, betont er.
Foto: DAVID BIEDERT

Die Rede ist von einem Willys MB, einem alten Militär-Jeep, sowie drei Motorrädern, die dort mitsamt einer kleinen Werkstatt untergebracht sind und an denen Günthör gerne mal herumschraubt. Das Töff-Fahren ist eine gemeinsame Leidenschaft des Paares. Im Juni steht eine Tour durch die Pyrenäen an – und eigentlich wäre es sein Traum, mal eine lange Ausfahrt über Osteuropa und den Iran nach Kirgisistan zu unternehmen, sofern es die politische Lage wieder einmal zuliesse.

1/4
«Hörst du, wie laut der ist?»: Werner Günthör lässt den Motor seiner Yamaha Ténéré 700 aufheulen.

Krebsdiagnose für seine Frau war ein Schock

Ansonsten geben sich die beiden ins Seeland ausgewanderten Thurgauer aber auch mit ihrer Wahlheimat mehr als zufrieden. Eine Rückkehr an den Bodensee, wo Günthör in Uttwil TG aufgewachsen und eine Strasse nach ihm benannt worden ist, sei kein Thema. Er schwärmt von der St. Petersinsel, dem Bieler- und Neuenburgersee, dem lokalen Wein und der Nähe zu Frankreich («mit dem Töff sind wir in 40 Minuten da»). Hier haben sich die beiden ihr eigenes, kleines Paradies geschaffen: «Hier haben wir unsere Freunde, hier fühlen wir uns zu Hause.»

Und apropos Seen: Günthör denkt darüber nach, mit einem befreundeten Elektroingenieur ein altes Pedalo herzurichten, um damit kleinere Ausflüge machen zu können. Auch das ist eine seiner zahlreichen «Furzideen», wie er sie nennt.

Werner und Nadja Günthör haben schon viel zusammen durchgemacht – das hat ihre Beziehung noch mehr gestärkt.
Foto: DAVID BIEDERT

Das Wichtigste sei ihm jedoch, und das betont er ganz bewusst, die Gesundheit. Nur zu gut weiss das Ehepaar, wie eine heftige Diagnose alles infrage stellen kann. Als vor einigen Jahren Nadja Günthör an Brustkrebs erkrankte, sei ihm seine damalige «Hilflosigkeit» arg eingefahren. Und auch seine Frau, die nach wie vor als SVP-Grossrätin und Projektmanagerin arbeitet, sagt: «Das zieht dir den Boden unter den Füssen weg. Wir wussten nicht, ob ich es überlebe – zum Glück bin ich wieder gesund. Dafür sind wir sehr dankbar.»

Seine Frau Nadja überwand vor Jahren eine Krebsdiagnose – deshalb ist für die beiden nun Gesundheit das Allerwichtigste.
Foto: DAVID BIEDERT

Das Ehepaar Günthör schätzt, was es aneinander hat. Werner sagt: «Ich sage immer: Man sollte eine kleine Insel haben, auf die man sich zurückziehen kann – das haben wir.» Und auf die Frage, worauf der frühere Spitzenleichtathlet in seinem Leben denn besonders stolz sei, da nimmt ihm seine Frau die Antwort vorneweg, indem sie neben ihm den Finger hochstreckt. Und er sagt brav: «Auf meine Frau natürlich!»

Mehr Leichtathletik
Ehammer und Kälin schreiben in Götzis Geschichte
Schweizer Doppel-Sieg
Ehammer und Kälin schreiben in Götzis Geschichte
Werro stellt neuen Meeting-Rekord auf
Diamond League in Rabat
Werro stellt neuen Meeting-Rekord auf
Riesentalent Huber will Idol Ehammer überflügeln
Ein Rekord gehört ihm schon
Riesentalent Huber will Idol Ehammer überflügeln
Kambundji legt in China kräftige Steigerung hin
Auch Joseph verbessert sich
Kambundji legt in China kräftige Steigerung hin
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen