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Ein Rekord gehört ihm schon
Riesentalent Huber will Idol Ehammer überflügeln

Er trainiert mit Simon Ehammer, schaut seit Jahren zu ihm auf – und jetzt ziehen sie gemeinsam Richtung EM: Andrin Huber über seinen Weg im Schatten eines Weltklasse-Mehrkämpfers.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Darum gehts

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Yara VettigerRedaktorin Sport

Er ist erst 21, aber sein Name taucht in der Schweizer Mehrkampf-Szene immer häufiger auf: Andrin Huber aus Bichwil SG. U23-Europameister im Zehnkampf mit 8188 Punkten, viertbester Schweizer Zehnkämpfer aller Zeiten – hinter ganz grossen Namen wie Simon Ehammer (26), Stephan Niklaus (68) und Beat Gähwiler (61).

Andrin Huber ist U23-Europameister im Zehnkampf. Jetzt will er es an die Elite-EM in Birmingham schaffen.
Foto: keystone-sda.ch

Dass Huber überhaupt hier steht, hat viel mit einem Namen zu tun, der ihn seit Jahren begleitet. Er kennt den heutigen Leichtathletik-Star Ehammer seit 2016. Damals war Huber ein kleiner Junge im Mittwochnachmittagstraining, hat zugeguckt, nachgemacht und hochgeschaut. «Simon hat alles vorgemacht. Ich konnte alles von unten beobachten. Das hat mir mega viel Zuversicht gegeben», sagt Huber.

U20-Rekord schnappte Huber bereits seinem Vorbild weg

Diese Zeit hat seine Entscheidungen geprägt, zur Sportschule gehen und sich voll und ganz auf den Zehnkampf zu konzentrieren. «Simon hat mir die Sicherheit gegeben, dass man der Beste von Europa und sogar der Welt werden kann. Er hat es schliesslich vorgemacht.»

Seit 2016 trainiert Huber mit seinem grössten Vorbild Simon Ehammer beim TV Teufen.
Foto: Pius Koller

Heute trainieren beide im selben Umfeld beim TV Teufen. Oft Seite an Seite, manchmal auch mit einem kleinen internen Wettkampf im Training. Und mittlerweile ist es auch so, dass der Schweizer U20-Rekord Huber besitzt – und nicht mehr Vorbild Ehammer. Der Youngster sagt: «Jetzt will ich Simon auch den U23-Rekord wegnehmen.»

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Kein Schatten mehr, sondern Vergleich

Früher war Ehammer das grosse Vorbild. Heute ist er Trainingspartner – und Massstab. «Wir spornen uns gegenseitig an», sagt Huber. «Wir machen auch mal etwas in der Freizeit zusammen.»

Die beiden sind mittlerweile auch privat gute Freunde.
Foto: keystone-sda.ch

Sportlich sieht sich Huber als kompletter Athlet. «Meine grösste Stärke ist der 1500-Meter-Lauf – mit 4:15 Minuten bin ich da im Vergleich einer der Besten. Aber eigentlich ist meine Stärke, dass ich nicht wirklich eine Schwäche habe. Ich bin überall konstant.»

Erster gemeinsamer Grossanlass

Diese Konstanz hat ihn zum U23-Europameister gemacht. Auch sein neuer Titel verändert etwas: «Es ist schön, nicht mehr nur als Andrin Huber aus der Schweiz vorgestellt zu werden, sondern als U23-Europameister.»

Hubers grösste Stärke ist der 1500-Meter-Lauf. Und dass er überall konstant ist.
Foto: keystone-sda.ch

Für ihn steht Ende Mai nun der Zehnkampf in Götzis an. «Die direkte Quali in Götzis mit 8300 Punkten für die EM Birmingham sollte möglich sein», sagt er. Falls er sich qualifizieren würde, wäre es der erste Grossanlass mit seinem Trainingskollegen Simon Ehammer zusammen. «Das wäre mega schön, zusammen auf der grossen Bühne zu stehen.»

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