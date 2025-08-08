DE
Schweizer Erfolg im Zehnkampf
Leon Krummenacher gewinnt Bronze an der U20-EM

Leon Krummenacher hat bei der U20-EM in Tampere im Zehnkampf die Bronzemedaille gewonnen und stellte mehrere persönliche Bestleistungen auf.
Publiziert: vor 24 Minuten
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Leon Krummenacher holt an der U20-EM in Tampere Zehnkampf-Bronze.
Foto: Getty Images for European Athletics
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Exploit von Leon Krummenacher (19) an der U20-EM im finnischen Tampere: Mit 7972 Punkten gewinnt der Obwaldner bei seiner Premiere an einer Nachwuchs-EM Bronze im Zehnkampf.

Am zweiten Wettkampftag arbeitet er sich von Platz 8 auf 3 nach vorne, realisiert mehrere persönliche Bestleistungen und liegt in der ewigen Schweizer U20-Bestenliste neu an zweiter Position hinter dem U23-Europameister Andrin Huber (8009).

Zum Vergleich: Im gleichen Stadion hatte der heutige Schweizer Rekordhalter Simon Ehammer 2018 mit 7642 Punkten Bronze an der U20-WM gewonnen.

