Ehammer und Kälin schreiben in Götzis Geschichte

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Einfach nur WOW! Ein historisches Wochenende für die Schweiz beim Mekka des Mehrkampfs!

Beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis laufen Simon Ehammer und Annik Kälin so richtig heiss. Das Resultat: Zwei Schweizer Siege und zwei fabelhafte Schweizer Rekorde! Ehammer triumphiert im Zehnkampf sensationell mit 8778 Punkten, während Kälin den Siebenkampf mit überragenden 6726 Punkten für sich entscheidet. Damit pulverisieren beide ihre eigenen Schweizer Rekorde, die zuvor bei 8575 Punkten (Ehammer, Götzis 2025) und 6639 Punkten (Kälin, Olympia Paris 2024) lagen. Mit seiner neuen Bestleistung verbessert Ehammer seinen eigenen Rekord um über 200 Punkte und stösst auf Rang 19 der ewigen Weltbestenliste vor.

Ehammer bricht auch einen Weltrekord

Simon Ehammer setzt sich in einem hochklassigen Feld vor dem deutschen Weltmeister Leo Neugebauer (8730 Punkte) und dessen Landsmann Niklas Kaul (8528 Punkte) durch. Für das absolute Highlight hatte Ehammer bereits am ersten Tag des Meetings gesorgt: In seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, flog er auf sensationelle 8,51 Meter – was nicht nur einen neuen Schweizer Rekord, sondern auch einen neuen Mehrkampf-Weltrekord bedeutet.

Derweil beendet Finley Gaio den Wettkampf mit 7755 Punkten auf Rang 16. Der dritte Schweizer im Feld, Andrin Huber, gab den Wettkampf vorzeitig auf.

Kälin schreibt Geschichte

Historisches gelingt auch Annik Kälin. Bei ihrem ersten Mehrkampf-Auftritt seit gut einem Jahr trägt sie sich als erste Schweizer Gesamtsiegerin überhaupt in die Geschichtsbücher von Götzis ein. Sie verweist die beiden Holländerinnen Emma Oosterwegel (6705 Punkte) und Sofie Dokter (6627 Punkte) auf die Plätze zwei und drei, die ihrerseits jeweils persönliche Bestleistungen aufstellen.

Das Ergebnis der Schweizerinnen im Siebenkampf wird durch Sandra Röthlin auf Platz 20 (5959 Punkte) und Liana Trümpi auf Platz 23 (5751 Punkte) ergänzt.

Das Meeting zum Nachlesen