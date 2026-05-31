Ehammer und Kälin schreiben in Götzis Geschichte

Einfach nur WOW! Ein historisches Wochenende für die Schweiz beim Mekka des Mehrkampfs!
Beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis laufen Simon Ehammer und Annik Kälin so richtig heiss. Das Resultat: Zwei Schweizer Siege und zwei fabelhafte Schweizer Rekorde! Ehammer triumphiert im Zehnkampf sensationell mit 8778 Punkten, während Kälin den Siebenkampf mit überragenden 6726 Punkten für sich entscheidet. Damit pulverisieren beide ihre eigenen Schweizer Rekorde, die zuvor bei 8575 Punkten (Ehammer, Götzis 2025) und 6639 Punkten (Kälin, Olympia Paris 2024) lagen. Mit seiner neuen Bestleistung verbessert Ehammer seinen eigenen Rekord um über 200 Punkte und stösst auf Rang 19 der ewigen Weltbestenliste vor.
Ehammer bricht auch einen Weltrekord
Simon Ehammer setzt sich in einem hochklassigen Feld vor dem deutschen Weltmeister Leo Neugebauer (8730 Punkte) und dessen Landsmann Niklas Kaul (8528 Punkte) durch. Für das absolute Highlight hatte Ehammer bereits am ersten Tag des Meetings gesorgt: In seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, flog er auf sensationelle 8,51 Meter – was nicht nur einen neuen Schweizer Rekord, sondern auch einen neuen Mehrkampf-Weltrekord bedeutet.
Derweil beendet Finley Gaio den Wettkampf mit 7755 Punkten auf Rang 16. Der dritte Schweizer im Feld, Andrin Huber, gab den Wettkampf vorzeitig auf.
Kälin schreibt Geschichte
Historisches gelingt auch Annik Kälin. Bei ihrem ersten Mehrkampf-Auftritt seit gut einem Jahr trägt sie sich als erste Schweizer Gesamtsiegerin überhaupt in die Geschichtsbücher von Götzis ein. Sie verweist die beiden Holländerinnen Emma Oosterwegel (6705 Punkte) und Sofie Dokter (6627 Punkte) auf die Plätze zwei und drei, die ihrerseits jeweils persönliche Bestleistungen aufstellen.
Das Ergebnis der Schweizerinnen im Siebenkampf wird durch Sandra Röthlin auf Platz 20 (5959 Punkte) und Liana Trümpi auf Platz 23 (5751 Punkte) ergänzt.
Das Meeting zum Nachlesen
Zeitplan Sonntag
Zehnkampf:
10.05 Uhr: 110 Meter Hürden
11.10 Uhr: Diskus (Gruppe A+B)
13 Uhr: Stabhochsprung
15.45 Uhr: Speerwurf (Gruppe B)
16.45 Uhr: Speerwurf (Gruppe A)
18 Uhr: 1500 Meter
18.30 Uhr: Siegerehrung
Siebenkampf:
11.45 Uhr: Weitsprung (Gruppe A+B)
13.30 Uhr: Speerwurf (Gruppe B)
14.40 Uhr: Speerwurf (Gruppe B)
16.20 Uhr: 800 Meter
17.30 Uhr: Siegerehrung
Ehammer gewinnt mit Schweizer Rekord
Im 800-Meter-Lauf gelingt Ehammer eine Zeit von 4:43,22 Minuten. Da Neugebauer über zehn Sekunden auf den Schweizer aufholen muss, ihm dies aber mit einer Zeit von 4:39,22 nicht gelingt, gewinnt Ehammer den Mehrkampf. Am Schluss liegt er bei 8778 Punkten; das ist neuer Schweizer Rekord. Die beiden Deutschen Neugebauer (8730 Punkte) und Kaul komplettieren das Podest (8528 Punkte).
Derweil beendet Finley Gaio den Wettkampf nach einer Zeit von 4:34,95 Minuten mit 7755 Punkten auf Rang 16.
Leader Ehammer geht mit 73-Punkten-Vorsprung in die letzte Disziplin
Im zweiten Versuch haut Ehammer einen raus und steigert sich von 51,52 Metern auf starke 54,38 Meter – diese Verbesserung um fast drei Meter ist im Kampf um den Götzis-Sieg Gold wert (im letzten Versuch kann er sich nicht mehr steigern).
Nach neun von zehn Disziplinen steht Ehammer bei 8118 Punkten und ist damit auf bestem Weg zu einem neuen Schweizer Rekord. Gold-Konkurrent Neugebauer wirft den Speer auf 58,46 Meter und liegt vor dem abschliessenden 1500-Meter-Lauf noch 73 Punkte hinter Ehammer.
Derweil bringt der Deutsche Niklas Kaul beim Speerwerfen mit 78,21 Meter den Meeting-Rekord.
Weniger optimal läuft es für Gaio: Er kommt auf 45,40 Meter und bleibt damit deutlich unter seiner persönlichen Bestleistung von 53,09 Metern. Mit 7043 Punkten liegt er auf Rang 16.
Kälin gewinnt als erste Schweizerin Götzis und bricht Schweizer Rekord
Beim ersten Mehrkampf seit einem Jahr gelingt Annik Kälin der grosse Coup! Die Schweizerin gewinnt den Siebenkampf in Götzis und bricht mit 6726 Punkten gleichzeitig ihren eigenen Schweizer Rekord aus dem Jahr 2024 (6639 Punkte). Das Podest komplettieren die beiden Holländerinnen Emma Oosterwegel, die mit 6705 Punkten Zweite wird, und Sofie Dokter, die mit 6627 Punkten den dritten Rang belegt. Beide stellen damit ebenfalls persönliche Bestleistungen auf.
In der letzten Disziplin, dem 800-Meter-Lauf, läuft Annik Kälin eine Zeit von 2:11,72 Minuten und sichert sich damit den Gesamtsieg im Siebenkampf. Sandra Röthlin absolviert ihren 800-Meter-Lauf in 2:14,16 Minuten und beendet den Wettkampf mit 5959 Punkten auf Rang 20. Liana Trümpi läuft 2:16,27 Minuten und belegt mit 5751 Zählern den 23. Platz.
Kälin bleibt trotz dürftigen Speerwurfs an der Spitze
Annik Kälin wirft den Speer nach einem ungültigen ersten Versuch auf 45,25 Meter. Im dritten Versuch kann sie sich nicht verbessern. So ganz zufrieden kann sie mit diesem Ergebnis nicht sein – liegt ihre Bestleistung doch bei 49,11 m. Trotzdem bleibt sie an der Spitze des Zwischenklassements. Vor der letzten Disziplin liegt sie mit 5786 Punkten vor den beiden Holländerinnen Emma Oosterwegel (5728 Punkte) und Sofie Dokter (5710 Punkte).
Röthlin wirft den Speer derweil auf 41,21 m und rangiert auf Platz 20 – Trümpi nach ihrem Speerwurf auf 35,85 m auf Platz 23.
Ehammer baut Vorsprung wieder aus
Nachdem Verfolger Neugebauer auf Ehammer gute 200 Punkte beim Diskus gutgemacht hatte, kann Ehammer nach dem Stabhochsprung seinen Vorsprung wieder ausbauen. Er erreicht eine Höhe von 5,20 Meter während Neugebauer 5,00 m überspringt. Damit liegt Ehammer nach acht Disziplinen mit 7464 Punkten über 100 Punkte vor Neugebauer (7330 Punkte).
Derweil überspringt Finley Gaio 4,30 m und bleibt damit auf Platz 16.
Kälin übernimmt die Führung
Die Frauen haben mit dem Weitsprung nun auch ihre erste Disziplin vom Sonntag durch. Und diese verlief aus Schweizer Sicht sehr erfreulich: Annik Kälin springt auf 6,96 Meter, was ein neuer Schweizer Rekord wäre. Der Sprung zählt allerdings nicht für die Rekordwertung, weil die Bündnerin bei ihrem Versuch eine Windunterstützung von 2,2 Metern pro Sekunde hatte. Für den Wettkampf in Götzis ist der Versuch aber gültig, wodurch sie die Beste im Wettkampf ist und neu im Gesamtklassement in Führung liegt. Kälin weist 5018 Punkte auf, ihre erste Verfolgerin, die Holländerin Sofie Dokter, hat 4966 Zähler.
Ehammers Vorsprung nach Diskus gewaltig geschmolzen
Diskus gehört nicht zu den Paradedisziplinen von Simon Ehammer. In seiner Gruppe wird der 26-Jährige mit 41,09 m nur Siebter, total belegt er den 18. Platz. Weil sein erster Verfolger Leo Neugebauer seine Scheibe in seinem letzten Versuch am weitesten schleudert (50,77 m), verkürzt er den Rückstand auf den Schweizer erheblich. Ehammer führt neu mit 6492 Punkten, Neugebauer liegt nur noch 72 Punkte dahinter.
Etwas erfreulicher verläuft der Diskus-Wettkampf für Finley Gaio. Der 27-Jährige startet in der gleichen Gruppe wie Ehammer und gewinnt diese. Seine Scheibe landet bei 44,18 m, was ihn in der Diskus-Gesamtrangliste Platz 11 einbringt. Gaio liegt mit 5820 Zählen auf dem 16. Rang im Gesamtklassement.
Toller Hürden-Auftritt von Ehammer
Beflügelt von seinem Rekord-Samstag startet Simon Ehammer auch am Sonntag hervorragend in den zweiten Wettkampf-Tag. Die 110 m Hürden absolviert der Ostschweizer in 13,48 Sekunden und stellt damit eine neue Siaosnbestleistung auf. Zu seiner persönlichen Bestmarke fehlt eine Zehntelsekunde. Aus allen vier Läufen ist es die schnellste Zeit, Finley Gaio läuft mit einer Zeit von 14,39 Sekunden auf den 10. Rang. Ehammer sammelt damit 1043 Punkte und führt die Gesamtrangliste nun mit einem Vorsprung von 271 Punkten auf den Deutschen Leo Neugebauer (14. über 110 m Hürden) an.
Ehammer übernachtet auf Rang 1
Simon Ehammer läuft beim Mekka des Mehrkampfs richtig heiss und präsentiert sich in absoluter Topform: Nach dem ersten Tag übernachtet er im Zwischenklassement des Zehnkampfs auf dem ersten Rang und zeigt eine herausragende Leistung – allen voran in seiner Paradedisziplin Weitsprung, in der er mit 8,51 Metern nicht nur einen neuen Schweizer Rekord, sondern auch einen Mehrkampf-Weltrekord aufstellt. Damit liegt er nach fünf von zehn Disziplinen mit 4762 Punkten vor Weltmeister Leo Neugebauer (4632 Punkte) und Altmeister Damian Warner (4541 Punkte). Finley Gaio rangiert mit 4145 Zählern auf Platz 17, während Andrin Huber – der im Hochsprung keine Punkte sammelt – mit 3157 Punkten auf dem letzten Rang liegt.
400-Meter-Lauf bei den Männern macht Abschluss von Tag 1
Im 400-Meter-Lauf, der letzten Disziplin von Tag 1, läuft Ehammer eine Zeit von 47,33 Sekunden – eine starke Ergebnis, wenn man bedenkt, dass seine PB bei 47,18 liegt. Gaio und Huber, die im selben Lauf starten, kommen nach 48,71 Sekunden (Gaio) respektive 49,49 Sekunden (Huber) ins Ziel.