Darum gehts
- Leichtathletik-EM in Birmingham mit 23 Disziplinen
- 50 Goldmedaillen in sieben Tagen, Entscheidungen jeden Abend
- Schweiz steht bei zwei Medaillen (1x Gold, 1x Silber)
Nach Simon Ehammers Silbermedaille vom Dienstagabend legte Jason Joseph am Mittwoch nach und bescherte der Schweiz die erste Goldmedaille dieser EM. Nur feiern kann er diese noch nicht. Für nach der Saison hat der 27-Jährige aber klare Pläne: «Dann werde ich für fünf Wochen dick und arbeitslos – ohne Leichtathletik.»
Auch am Donnerstag stehen wieder zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz. Mit Spannung darf man auf den Stabhochsprung-Final der Frauen blicken, wo Angelica Moser Edelmetall anpeilt. An der EM in Birmingham werden während sieben Tagen 50 Goldmedaillen verteilt, wobei von Stabhochsprung über 3000 Meter Hindernis bis zu Hammerwerfen alles dabei ist.
Heutiges Programm (Donnerstag, 13. August 2026)
Morgensession
🇨🇭11.33 Uhr: 110 Meter Hürden Zehnkampf Vorläufe (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
11.55 Uhr: Hochsprung Qualifikation A+B (Frauen)
🇨🇭12.05 Uhr: 200 Meter Vorläufe (Männer) mit Felix Svensson
🇨🇭12.20 Uhr: Diskuswerfen Zehnkampf Gruppe A (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
🇨🇭12.30 Uhr: 3000 Meter Hindernis Vorläufe (Männer) mit Camilo Irarragorri, Aarno Liebl
🇨🇭13.10 Uhr: 800 Meter Halbfinal (Frauen) mit Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo, Audrey Werro
13.25 Uhr: Diskuswerfen Zehnkampf Gruppe B (Männer)
13.45 Uhr: 400 Meter Halbfinal (Frauen)
🇨🇭14 Uhr: Stabhochsprung Zehnkampf Gruppe A (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
🇨🇭14.48 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Männer) mit Simon Wieland
14.45 Uhr: Stabhochsprung Zehnkampf Gruppe B (Männer)
🇨🇭16.10 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Männer) mit Franck Di Sanza
Abendsession
🇨🇭19.35 Uhr: Speerwerfen Zehnkampf Gruppe A (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
20.35 Uhr: Speerwerfen Zehnkampf Gruppe B (Männer)
🏅20.40 Uhr: Dreisprung Final (Frauen)
🇨🇭🏅20.50 Uhr: Stabhochsprung Final (Frauen) mit Angelica Moser
🇨🇭21.05 Uhr: 200 Meter Halbfinal (Männer) mit Timothé Mumenthaler, William Reais
🏅21.29 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Frauen)
🏅21.45 Uhr: Diskuswerfen Final (Männer)
🇨🇭🏅22.10 Uhr: 1500 Meter Zehnkampf Final (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
🏅22.28 Uhr: 800 Meter Final (Männer)
🏅22.50 Uhr: 200 Meter Final (Frauen) mit Fabienne Hoenke
Freitag, 14. August 2026
Morgensession
11.35 Uhr: 100 Meter Hürden Siebenkampf Vorläufe (Frauen)
11.40 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Frauen)
11.50 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation A+B (Männer)
12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Männer)
12.25 Uhr: Hochsprung Siebenkampf A+B (Frauen)
12.35 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Frauen)
13 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Frauen)
13.05 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Männer)
Abendsession
20.35 Uhr: Kugelstossen Siebenkampf A+B (Frauen)
🏅20.45 Uhr: 10'000 Meter Final (Frauen)
🏅21 Uhr: Hochsprung Final (Männer)
🏅21.30 Uhr: Diskuswerfen Final (Frauen)
🏅21.40 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Männer)
21.55 Uhr: 200 Meter Siebenkampf Vorläufe (Frauen)
🏅22.25 Uhr: 200 Meter Final (Männer)
🏅22.46 Uhr: 800 Meter Final (Frauen)
Samstag, 15. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Frauen)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Frauen)
11.25 Uhr: Weitsprung Siebenkampf A+B (Frauen)
12.50 Uhr: Weitsprung Qualifikation A+B (Frauen)
12.55 Uhr: Speerwerfen Siebenkampf A+B (Frauen)
13.15 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Frauen)
13.40 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Frauen)
14 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Männer)
Abendsession
🏅20.45 Uhr: 800 Meter Siebenkampf Final (Frauen)
🏅21.01 Uhr: Speerwerfen Final (Männer)
🏅21.07 Uhr: Hochsprung Final (Frauen)
🏅21.10 Uhr: 400 Meter Final (Frauen)
🏅21.17 Uhr: Dreisprung Final (Männer)
🏅21.25 Uhr: 10'000 Meter Final (Männer)
🏅22.07 Uhr: 1500 Meter Final (Männer)
🏅22.33 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Männer)
🏅22.48 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Frauen)
Sonntag, 16. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Marathon Final (Frauen)
🏅9.10 Uhr: Marathon Final (Männer)
Abendsession
🏅20.30 Uhr: Stabhochsprung Final (Männer)
🏅20.55 Uhr: Speerwerfen Final (Frauen)
🏅21.05 Uhr: Weitsprung Final (Frauen)
🏅21.35 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Mixed)
🏅21.50 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Männer)
🏅22.13 Uhr: 1500 Meter Final (Frauen)
🏅22.33 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Frauen)
🏅22.48 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Männer)