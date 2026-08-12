Deshalb darf Werro im Final starten
Wie diese Aufnahmen der «BBC» belegen, wurde Audrey Werro am Fuss von der linken Hand der Französin Bourgoin getroffen. Auf Basis des fristgerecht eingereichten Protests von Swiss Athletics hiess die Rennjury den Protest gut, da dies als ein Fall der Behinderung klassifiziert wird. Aus diesen Grund darf Werro im 800-Meter-Final am Freitagabend starten.
Damit ist auch klar: Nicht Veronica Vancardo hatte die Gold-Favoritin touchiert und zu Fall gebracht, wie zunächst vermutet worden war.
Erfreuliche Nachrichten aus Birmingham: Werro darf im Final laufen
Tief durchatmen: Audrey Werro ist weiter! Sie schafft die Qualifikation in den Final, nachdem die Rennjury den Protest von Swiss Athletics gutgeheissen hat. Dasselbe gilt für die Litauerin Galvydyte, die ebenfalls gestürzt ist.
Damit werden mit Werro, Rosamilia und Vancardo drei Schweizerinnen im 800-Meter-Final dabei sein.
Sturz-Schock für Werro in Birmingham
Das kann doch nicht wahr sein: Audrey Werro stürzt in ihrem Halbfinal. Was für ein Drama! Derweil zeigt Veronica Vancardo eine Weltklasse-Leistung und zieht als Dritte des Laufs in den Final ein.
Ist der Sturz auch das Aus für Gold-Favoritin Werro? Es bleibt nur Hoffnung, wenn der Sturz nicht auf Eigenverschulden zurückzuführen wäre. Dann könnte sie Protest einlegen. Das Drama aus Schweizer Sicht: Ausgerechnet die andere Schweizerin Vancardo könnte Werro womöglich touchiert haben. Sollte dies der Fall sein und es wird Protest eingelegt, gibt es folgende Optionen:
Option 1: Der Protest wird abgelehnt, Werro scheidet aus und darf somit nicht im Final starten.
Option 2: Der Protest ist erfolgreich, Werro darf als neunte Final-Teilnehmerin starten.
Option 3: Der Protest ist erfolgreich, Vancardo wird disqualifiziert und Werro darf starten, da der Sturz nicht selbstverschuldet war.
Das Programm der vierten Morgensession
Die Leichtathletik-WM in Birmingham geht in ihre vierte Morgensession. Aus Schweizer Sicht richtet sich der Fokus besonders auf den 800-Meter-Halbfinal der Frauen um 13.10 Uhr, in dem Audrey Werro den Einzug in den Final anstrebt.
11.33 Uhr: Zehnkampf Männer, 110 Meter Hürden (mit Andrin Huber, Leon Krummenacher und Nino Portmann)
11.55 Uhr: Hochsprung Frauen, Qualifikation A+B
12.05 Uhr: 200 Meter Männer, Vorläufe (mit Felix Svensson)
12.20 Uhr: Zehnkampf Männer, Diskuswerfen Gruppe A (mit Andrin Huber, Leon Krummenacher und Nino Portmann)
12.30 Uhr: 3000 Meter Hindernis Männer, Vorläufe (mit Aaron Liebl und Camilo Iraggagorri)
13.10 Uhr: 800 Meter Frauen, Halbfinal (mit Audrey Werro, Veronica Vancardo und Valentina Rosamilia)
13.25 Uhr: Zehnkampf Männer, Diskuswerfen Gruppe B
13.45 Uhr: 400 Meter Frauen, Halbfinal
14 Uhr: Zehnkampf Männer, Stabhochsprung Gruppe A (mit Andrin Huber, Leon Krummenacher und Nino Portmann)
14.35 Uhr: Speerwerfen Männer, Qualifikation A (mit Simon Wieland)
14.45 Uhr: Zehnkampf Männer, Stabhochsprung Gruppe B
16.10 Uhr: Speerwerfen Männer, Qualifikation B (mit Franck Di Sanza)
Portmann mit Saisonbestleistung im Stabhochsprung
Wir sind zurück im Zehnkampf, wo im Moment der Stabhochsprung läuft. Und da hat Nino Portmann einen Grund zur Freude: Zuerst überspringt er in seinem zweiten Versuch die Höhe von 4,30 Meter und stellt damit eine neue Saisonbestleistung auf. Doch damit nicht genug: Weil es so schön ist, überspringt er wenige Augenblicke später auch die 4,40 m und pulverisiert seine Saisonbestleistung gleich doppelt. Geht da gar noch mehr?
Zehnkampf-Favorit Neugebauer mit EM-Rekord im Diskus
Leo Neugebauer ist weiterhin auf Goldkurs. Der Deutsche wirft den Diskus auf 54,31 Meter und stellt damit einen neuen EM-Rekord auf. Zudem ist es eine Saisonbestleistung für den Zehnkämpfer.
15 statt 12 Athletinnen für Hochsprung-Final qualifiziert
Um den Einzug in den Final zu sichern, waren 1,91 Meter oder eine Platzierung unter den besten 12 gefordert. Da in der Qualifikation gleich 15 Athletinnen die Höchstmarke von 1,91 Metern meisterten, wird das Feld im Final am Samstag ungewöhnlich gross sein.
Rosamilia zieht mit neuer persönlicher Bestmarke ebenfalls in 800-Meter-Final ein
Einfach nur Klasse! Valentina Rosamilia läuft im zweiten Halbfinal mit 1:58,16 Minuten eine neue persönliche Bestleistung und zieht wie Vancardo in den Final ein. Damit sind mindestens zwei Schweizerinnen im 800-Meter-Final vertreten.
Gleich kommt Werro
In weniger als fünf Minuten steht der Halbfinal über die 800 Meter an. Audrey Werro will dabei den Finaleinzug perfekt machen. Zudem startet Veronica Vancardo im selben Halbfinal-Lauf.
Auch Camilo Iraggagorri scheitert über die 3000 Meter Hindernis
Iraggagorri wird im zweiten Heat über die 3000 Meter Hindernis 14. und verpasst den Final deutlich.
Für Krummenacher und Huber ist der Diskus-Wettkampf ebenfalls beendet
Leon Krummenacher wirft den Diskus auf 43,34 Meter. Derweil zeigt Andrin Huber im letzten Versuch eine starke Reaktion: Er steigert sich von seinen 34,13 Metern aus dem ersten Versuch auf 43,39 Meter.
Enttäuschung für Portmann im Diskus
Portmann beendet den Diskus-Wettkampf mit geworfenen 41,13 Metern. Dieser Versuch war auch sein einzig Gültiger.
3000 Meter Hindernis, Liebl beendet Vorlauf auf Rang neun
Im ersten Vorlauf der 3000 Meter Hindernis ist Aaron Liebl am Start. Der Schweizer kommt in einer Zeit von 8:42,01 Minuten als Neunter ins Ziel. Auch wenn Liebl den Finaleinzug nicht schafft, kann er mit seiner Leistung zufrieden sein.
Bei den Zehnkämpfern hat das Diskuswerfen der Gruppe A begonnen
Krummenacher und Portmann starten mit einem ungültigen Versuch in den Diskus-Wettkampf.