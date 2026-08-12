Sturz-Schock für Werro in Birmingham

Das kann doch nicht wahr sein: Audrey Werro stürzt in ihrem Halbfinal. Was für ein Drama! Derweil zeigt Veronica Vancardo eine Weltklasse-Leistung und zieht als Dritte des Laufs in den Final ein.

Ist der Sturz auch das Aus für Gold-Favoritin Werro? Es bleibt nur Hoffnung, wenn der Sturz nicht auf Eigenverschulden zurückzuführen wäre. Dann könnte sie Protest einlegen. Das Drama aus Schweizer Sicht: Ausgerechnet die andere Schweizerin Vancardo könnte Werro womöglich touchiert haben. Sollte dies der Fall sein und es wird Protest eingelegt, gibt es folgende Optionen:

Option 1: Der Protest wird abgelehnt, Werro scheidet aus und darf somit nicht im Final starten.

Option 2: Der Protest ist erfolgreich, Werro darf als neunte Final-Teilnehmerin starten.

Option 3: Der Protest ist erfolgreich, Vancardo wird disqualifiziert und Werro darf starten, da der Sturz nicht selbstverschuldet war.