Annik Kälin ist nicht zu bremsen. Keinen Monat nachdem sie beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis ihren Schweizer Rekord pulverisiert hatte, bricht sie bei ihrem klaren Sieg im deutschen Ratingen ihren Rekord erneut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Annik Kälin gewinnt Siebenkampf in Ratingen mit 6819 Punkten

Persönliche Bestzeit über 100 Meter Hürden und 200 Meter klar verbessert

Platz 20 der ewigen Weltbestenliste nach Rekordsteigerung von fast 100 Punkten

Davide Malinconico Redaktor Sport

Ditaji Kambundji (24), Simon Ehammer (26), Audrey Werro (22), Annik Kälin (26), Angelica Moser (28) – die Schweizer Leichtathletik erlebt derzeit eine wahre Blütezeit. Und diese Sternstunde setzt sich unentwegt fort: Nach den jüngsten Erfolgen von Werro erweist sich auch Kälin als absolut unaufhaltsam.

Beim Siebenkampf in Ratingen krönt die Bündnerin ihre aktuelle Ausnahmeform: Mit 6819 Punkten feiert sie nicht nur einen souveränen Sieg, sondern schraubt auch ihren eigenen Schweizer Rekord nochmals in neue Höhen. Zudem stellt sie damit einen neuen Meeting-Rekord sowie eine neue Jahresweltbestleistung auf – einfach nur stark!

Fabel-Zeit über 100 Meter Hürden

Bereits am Samstag stellt Kälin die Weichen auf historischen Kurs. Über 100 Meter Hürden setzt sie ein dickes Ausrufezeichen: In fulminanten 12,60 Sekunden pulverisiert sie ihre persönliche Bestzeit um gleich 27 Hundertstel. Damit unterbietet sie sogar die nationale Saisonbestzeit von Ditaji Kambundji um zwei Hundertstel und schiebt sich auf Platz zwei der ewigen Schweizer Bestenliste – hinter ebendieser Kambundji (12,24 s).

Dies sollte nicht die einzige persönliche Bestmarke an diesem Tag bleiben: Im 200-Meter-Lauf sprintet sie in 23,00 Sekunden zu einem neuen Bestwert – damit verbessert sie auch diese alte Marke (zuvor 23,33 Sekunden) überdeutlich.

Neu in den Top 20 der ewigen Weltbestenliste

Erst Ende Mai hatte Kälin beim prestigeträchtigen Mehrkampf-Meeting in Götzis ihren Rekord von den Olympischen Spielen in Paris 2024 (6639 Punkte) um knapp 100 Zähler auf 6726 Punkte hochgeschraubt. Keine vier Wochen später ist diese Marke schon wieder Geschichte: Mit einer erneuten Steigerung um fast 100 Punkte knackt sie nicht nur ihren Schweizer Rekord im Siebenkampf ein weiteres Mal, sondern stürmt in der ewigen Weltbestenliste von Rang 28 direkt auf Platz 20.