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Über 100 Meter Hürden
Siebenkämpferin Kälin unterbietet Kambundjis Saisonbestleistung

Beim Siebenkampf-Meeting im deutschen Ratingen wurde eine neue Saisonbestzeit über 100 Meter Hürden aufgestellt. Annik Kälin unterbietet Ditaji Kambundji um 2 Hundertstel.
Publiziert: 14:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Annik Kälin stellt neue Saisonbestzeit auf.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Annik Kälin bricht in Ratingen mit 12,60 Sekunden ihre Hürden-Bestzeit
  • Sie unterbietet Ditaji Kambundjis Saisonbestzeit um 2 Hundertstel
  • Nach zwei Disziplinen erreicht sie 2101 Punkte
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Annik Kälin (26) stellt beim Siebenkampf im deutschen Ratingen eine Top-Zeit in der Disziplin 100 Meter Hürden auf und unterbietet so mit 12,60 Sekunden ihre bisherige Bestzeit um 27 Hundertstel. Dabei ist sie 2 Hundertstel schneller als Ditaji Kambundjis (24) Saisonbestzeit. 

In der ewigen Schweizer Bestenliste belegt Kälin nun den zweiten Platz hinter Rekordhalterin Kambundji (12,24 Sekunden). Nach zwei Disziplinen hat die Siebenkämpferin in Ratingen bereits 2101 Punkte auf dem Konto und übertrifft damit ihre Leistung nach zwei Disziplinen in Götzis (6726 Punkte) um 60 Zähler. Damals hat sie einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. 

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