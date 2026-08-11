Stabhochsprung-Star Duplantis trauert um seine Oma (†92)

Armand Duplantis hat emotionale Wochen hinter sich. Neben unerwarteten Niederlagen, Verletzungen und seiner Hochzeit muss er einen herben Verlust verkraften. Seine Oma ist gestorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Armand Duplantis strebt nach emotionalen Wochen vierten EM-Titel im Stabhochsprung an

Seine Oma starb im Juli mit 92 Jahren, sie war sein grösster Fan

Auch sportlich musste er zuletzt unerwartete Rückschläge wegstecken

Ramona Bieri Redaktorin Sport

An den letzten drei Europameisterschaften gab es im Stabhochsprung kein Vorbeikommen an Armand «Mondo» Duplantis (26). Der Schwede gewann jeweils Gold. Nun will er sich den vierten Titel in Serie schnappen. Und das nach emotionalen Wochen.

Mitte Juli muss Duplantis einen privaten Schicksalsschlag verkraften. Seine Oma stirbt mit 92 Jahren. Während seiner ganzen Karriere war Ingrid Hedlund der grösste Fan ihres Enkels. Als er letztes Jahr in Stockholm einen neuen Weltrekord aufstellte, verriet Duplantis, dass er damit ein Versprechen an seine Oma eingelöst habe.

Auch in Zukunft will er sie stolz machen. «Natürlich möchte ich meine Grossmutter mit vielen Siegen ehren», schreibt Duplantis in einer Nachricht an die Zeitung «Södra Dalarnes». Er gibt zu, dass nicht nur die Trauer um sie dieses Jahr zu einem aussergewöhnlichen macht. «Diese Saison war eine besondere, geprägt von Freude und Trauer sowie der Reha für die wichtigsten Wettbewerbe.»

Unerwartete Niederlage und Hochzeit

Anfang Juni kassiert Duplantis erstmals seit fast drei Jahren eine Niederlage. Ausgerechnet vor heimischem Publikum beim Diamond-League-Meeting in Stockholm kommt er nicht auf Touren. Der Mann, der sowohl in der Halle (6,31 m) als auch draussen (6,30 m) den Weltrekord hält, schafft nur 5,80 Meter. Für Duplantis eine schwache Leistung, die dennoch für Rang zwei reicht.

«Es war schlecht. Es war sogar richtig schrecklich, um ehrlich zu sein», fasst er gegenüber SRF zusammen. Trübsal blasen ist deswegen nicht angesagt, denn ein privates Highlight wartet: die Traumhochzeit mit seiner langjährigen Freundin Desiré Inglander (25).

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Einen Monat später stirbt seine Oma. Und auch sportlich gibts einen Rückschlag. Duplantis muss das Diamond-League-Meeting in London wegen Adduktorenproblemen abbrechen. Kurz darauf die Entwarnung. Untersuchungen zeigen keine Verletzungen.

Der Vorbereitung in Richtung EM steht nichts im Weg. Am Freitag findet die Quali statt, am Sonntag der Final. Wie immer ist Duplantis der Mann, den es zu schlagen gilt. Und weil er seine Oma stolz machen will, geht er bestimmt noch ein bisschen motivierter als sowieso schon an den Start.