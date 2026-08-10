Das wars mit dem ersten Tag der Leichtathletik-EM
Damit ist der erste Tag der Leichtathletik-EM passé. Morgen geht es um 11.33 Uhr weiter mit der zweiten Morgensession.
Di Tizio-Frey schrammt an EM-Medaille vorbei
Was für eine bittere Enttäuschung für Géraldine Di Tizio-Frey. Sie schrammt ganz knapp an einer EM-Medaille vorbei. In 11,07 Sekunden landet sie auf dem undankbaren vierten Platz. Derweil beendet Salomé Kora das Rennen in 11,51 Sekunden das Rennen als Achte.
Gold holt sich Lokalmatadorin Amy Hunt in 11,00 Sekunden. Die Polin Ewa Swoboda wird in 11,02 Sekunden Zweite, während sich Delphine Nkansa aus Belgien in 11,06 Sekunden Bronze holt.
In wenigen Augenblicken fällt der Startschuss für den 100-Meter-Final der Frauen
Gleich kommt es zum absoluten Showdown im Final über die 100 Meter der Frauen. Kann Géraldine Di Tizio-Frey eine Medaille gewinnen? Und wie schlägt sich Salomé Kora?
4x400 Meter Staffel Mixed, Final – Norwegen holt Gold
Norwegen (mit Karsten Warholm) setzt sich Im Final der 4x400-Meter-Mixed-Staffel in einem neuen Meisterschaftsrekord von 3:09,62 Minuten durch. Komplettiert wird das Podest von Gastgeber Grossbritannien (3:10,47 Minuten) und Holland (3:10,77 Minuten).
Italienischer Doppelsieg im Kugelstossen der Männer
Nach dem holländischen Doppelsieg bei den Frauen kommt es bei den Männern zum italienischen Doppelsieg. Leonardo Fabbri dominiert den Kugel-Wettkampf nach Belieben und gewinnt mit gestossenen 22,31 Meter vor Zane Weir (21,12 Meter) souverän Gold. Dritter wird der Schwede Wictor Petersson mit 20,97 Metern.
Lang über 3000 m Steeple mit persönlicher Bestleistung
Shirley Lang schafft es zwar nicht in den Final über die 3000 Meter Hindernis, stellt aber mit einer Zeit von 9:45,01 Minuten eine neue persönliche Bestmarke auf. Ihren tollen Lauf beendet sie auf dem zehnten Rang.
Enttäuschung für Lobalu; Ingebrigtsen holt Gold
Dominic Lobalu wird im 5000-Meter-Final der Männer in 13:18,24 Minuten Siebter und verpasst somit Edelmetall.
Gold holt sich der zweimalige Olympia-Sieger Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen. Er kommt in 13:15,29 Minuten ins Ziel. Silber holt sich überraschend Florian Bremm. Der Deutsche zeigt ein starkes Rennen und kommt in einer Zeit von 13:15,60 Minuten vor dem Drittplattierten Étienne Daguinos (13:16,09) aus Frankreich ins Ziel.
Lobalu auf Medaillenjagd
Soeben ist der Startschuss für den 5000-Meter-Final gefallen. Schafft es Dominic Lobalu, die erste Schweizer Medaille an der laufen EM zu gewinnen?
Auch Kora im 100-Meter-Final
Natacha Kouni kommt im dritten und letzten Halbfinal in einer Zeit von 11,30 Sekunden als Sechste ins Ziel. Damit scheidet die Schweizerin aus. Es gibt aber tolle Neuigkeiten für Kora: Mit ihren 11,12 Sekunden zieht sie neben Di Tizio-Frey ebenfalls in den 100-Meter-Final ein.
Di Tizio-Frey gewinnt Halbfinal und zieht in Final ein
Géraldine Di Tizio-Frey zieht souverän in den 100-Meter-Final ein. Sie gewinnt ihren Halbfinal klar in 11,02 Sekunden.