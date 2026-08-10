DE
FR
Abonnieren

Leichtathletik-EM im Ticker
Enttäuschung für Lobalu

Zwischen dem 10. und 16. August kämpfen die besten Leichtathletinnen und -athleten Europas in Birmingham um Edelmetall. Im Ticker verpasst du keinen Schweizer Einsatz und keine Medaillenentscheidung.
Publiziert: 10.08.2026 um 11:32 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 23:31 Uhr
Kommentieren
Yallo Placeholder Image
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk
10.08.2026, 23:06 Uhr

Das wars mit dem ersten Tag der Leichtathletik-EM

Damit ist der erste Tag der Leichtathletik-EM passé. Morgen geht es um 11.33 Uhr weiter mit der zweiten Morgensession. 

10.08.2026, 22:56 Uhr

Di Tizio-Frey schrammt an EM-Medaille vorbei

Was für eine bittere Enttäuschung für Géraldine Di Tizio-Frey. Sie schrammt ganz knapp an einer EM-Medaille vorbei. In 11,07 Sekunden landet sie auf dem undankbaren vierten Platz. Derweil beendet Salomé Kora das Rennen in 11,51 Sekunden das Rennen als Achte.

Gold holt sich Lokalmatadorin Amy Hunt in 11,00 Sekunden. Die Polin Ewa Swoboda wird in 11,02 Sekunden Zweite, während sich Delphine Nkansa aus Belgien in 11,06 Sekunden Bronze holt.

10.08.2026, 22:47 Uhr

In wenigen Augenblicken fällt der Startschuss für den 100-Meter-Final der Frauen

Gleich kommt es zum absoluten Showdown im Final über die 100 Meter der Frauen. Kann Géraldine Di Tizio-Frey eine Medaille gewinnen? Und wie schlägt sich Salomé Kora?

10.08.2026, 22:46 Uhr

4x400 Meter Staffel Mixed, Final – Norwegen holt Gold

Norwegen (mit Karsten Warholm) setzt sich Im Final der 4x400-Meter-Mixed-Staffel in einem neuen Meisterschaftsrekord von 3:09,62 Minuten durch. Komplettiert wird das Podest von Gastgeber Grossbritannien (3:10,47 Minuten) und Holland (3:10,77 Minuten).

10.08.2026, 22:35 Uhr

Italienischer Doppelsieg im Kugelstossen der Männer

Nach dem holländischen Doppelsieg bei den Frauen kommt es bei den Männern zum italienischen Doppelsieg. Leonardo Fabbri dominiert den Kugel-Wettkampf nach Belieben und gewinnt mit gestossenen 22,31 Meter vor Zane Weir (21,12 Meter) souverän Gold. Dritter wird der Schwede Wictor Petersson mit 20,97 Metern.

10.08.2026, 22:15 Uhr

Lang über 3000 m Steeple mit persönlicher Bestleistung

Shirley Lang schafft es zwar nicht in den Final über die 3000 Meter Hindernis, stellt aber mit einer Zeit von 9:45,01 Minuten eine neue persönliche Bestmarke auf. Ihren tollen Lauf beendet sie auf dem zehnten Rang.

10.08.2026, 21:58 Uhr

Enttäuschung für Lobalu; Ingebrigtsen holt Gold

Dominic Lobalu wird im 5000-Meter-Final der Männer in 13:18,24 Minuten Siebter und verpasst somit Edelmetall.

Gold holt sich der zweimalige Olympia-Sieger Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen. Er kommt in 13:15,29 Minuten ins Ziel. Silber holt sich überraschend Florian Bremm. Der Deutsche zeigt ein starkes Rennen und kommt in einer Zeit von 13:15,60 Minuten vor dem Drittplattierten Étienne Daguinos (13:16,09) aus Frankreich ins Ziel.

Dominic Lobalu wird über 5000 Meter Siebter.
Foto: keystone-sda.ch
10.08.2026, 21:44 Uhr

Lobalu auf Medaillenjagd

Soeben ist der Startschuss für den 5000-Meter-Final gefallen. Schafft es Dominic Lobalu, die erste Schweizer Medaille an der laufen EM zu gewinnen?

10.08.2026, 21:29 Uhr

Auch Kora im 100-Meter-Final

Natacha Kouni kommt im dritten und letzten Halbfinal in einer Zeit von 11,30 Sekunden als Sechste ins Ziel. Damit scheidet die Schweizerin aus. Es gibt aber tolle Neuigkeiten für Kora: Mit ihren 11,12 Sekunden zieht sie neben Di Tizio-Frey ebenfalls in den 100-Meter-Final ein.

10.08.2026, 21:20 Uhr

Di Tizio-Frey gewinnt Halbfinal und zieht in Final ein

Géraldine Di Tizio-Frey zieht souverän in den 100-Meter-Final ein. Sie gewinnt ihren Halbfinal klar in 11,02 Sekunden.

Foto: AFP
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen