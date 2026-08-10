Di Tizio-Frey schrammt an EM-Medaille vorbei

Was für eine bittere Enttäuschung für Géraldine Di Tizio-Frey. Sie schrammt ganz knapp an einer EM-Medaille vorbei. In 11,07 Sekunden landet sie auf dem undankbaren vierten Platz. Derweil beendet Salomé Kora das Rennen in 11,51 Sekunden das Rennen als Achte.

Gold holt sich Lokalmatadorin Amy Hunt in 11,00 Sekunden. Die Polin Ewa Swoboda wird in 11,02 Sekunden Zweite, während sich Delphine Nkansa aus Belgien in 11,06 Sekunden Bronze holt.