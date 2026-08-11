Norwegen erlebt am ersten Tag der Leichtathletik-EM in Birmingham einen goldenen Abend. Mittendrin im Jubeltrubel: Ex-Skirennfahrer Aksel Lund Svindal, dessen Verlobte Amalie Iuel mit der Staffel zum Titel läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegens Mixed-Staffel gewinnt EM-Gold über 4x400 m in Birmingham

Aksel Lund Svindal feierte mit Partnerin Amalie Iuel und dem Team

Erster EM-Start: Norwegens Gold-Coup bei Disziplin-Debüt

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im Alexander Stadium von Birmingham ist es kurz vor 22 Uhr Ortszeit, als sich der Blick der TV-Kameras kurz auf die vordersten Zuschauerränge richtet. Dort bejubelt die norwegische Mixed-Staffel über 4x400 Meter ihren EM-Gold-Coup mit Familie und Freunden. Dabei ebenfalls an vorderster Front mit dabei: Aksel Lund Svindal (43).

Der ehemalige Speed-Star und zweifache alpine Gesamtweltcupsieger ist der Verlobte von Amalie Iuel (32), die in einem der letzten Rennen vor ihrem Rücktritt gemeinsam mit Karsten Warholm (30), Andreas Ofstad Kulseng (25) und Schlussläuferin Henriette Jäger (23) zum EM-Titel läuft – und dies bei der ersten Teilnahme ihres Landes an einem Grossanlass in dieser noch jungen Disziplin überhaupt. Svindal ist dabei einer der ersten Gratulanten: Er klatscht von der Tribüne aus mit dem ganzen Quartett ab.

«Wahnsinnig viel Spass gemacht»

Und zeigt sich danach sehr erfreut über den Erfolg von Iuel, mit der er seit sechs Jahren liiert ist: «Es war wahnsinnig aufregend. Bei der Staffel kann viel passieren und man ist zusätzlich nervös. Aber es hat ja geklappt, also hat es wahnsinnig viel Spass gemacht», erzählt Svindal der norwegischen «Verdens Gang».

Der Staffel-Erfolg schliesst einen goldenen norwegischen Auftakt-Abend in die Titelkämpfe in Birmingham ab, nachdem sich Jakob Ingebrigtsen (25) eine Stunde zuvor mit dem Titel über 5000 Meter nach von Verletzungen geprägten Monaten eindrücklich zurückgemeldet hat. Die EM ist für die Skandinavier also lanciert – auch dank prominenter Unterstützung vor Ort.