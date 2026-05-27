Seit 2020 sind Amalie Iuel und Aksel Lund Svindal ein Paar. Nun wollen sie ihre Familie vergrössern. Dafür gibt die Leichtathletin ihre grosse Leidenschaft auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Amalie Iuel beendet nach dieser Freiluft-Saison ihre Leichtathletik-Karriere

Sie und ihr Verlobter Aksel Lund Svindal wollen ihre Familie vergrössern

Die beiden sind seit 2020 ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Amalie Iuel (32) ist eine der besten Leichtathletinnen Norwegens. Erst vor wenigen Wochen hat sie mit der 4x400-Meter-Staffel WM-Gold gewonnen. Doch damit ist bald Schluss. Wie Iuel auf Social Media verkündet, beendet sie nach dieser Freiluft-Saison ihre Karriere.

«Die Leichtathletik ist für mich so viel mehr als nur ein Sport», führt Iuel aus. «Sie ist meine Routine, meine Identität, meine Geborgenheit, meine Antriebskraft und in vielerlei Hinsicht ein wesentlicher Teil dessen, was mich als Person geprägt hat.» Vielleicht sei es deshalb sowohl traurig als auch ein bisschen beängstigend, dass damit bald Schluss ist.

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Der Grund für den Rücktritt ist allerdings ein schöner. Iuel ist seit 2020 mit Ski-Legende Aksel Lund Svindal (43, fünffacher Weltmeister und zweifacher Olympiasieger) liiert. Die beiden gelten als Norwegens Sport-Traumpaar. Im September 2023 sind sie Eltern von Storm geworden, kurz danach haben sie sich verlobt. Nun soll Storm ein Geschwisterchen bekommen.

«Das ist herzzerreissend»

«Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir beide das Gefühl haben, dass wir die Familie ein wenig vergrössern und Zeit für andere Dinge haben möchten», sagt Iuel gegenüber «NRK». Sie und Svindal hätten das gemeinsam entschieden, auch wenn Iuel betont, dass sie ihrer Familie mehr Priorität einräumen möchte als sich selber.

Denn auch wenn sie und Svindal sich gegenseitig ergänzen und ein gutes Team seien, plagen sie oft Schuldgefühle gegenüber ihrer Familie, wenn sie wegen Wettkämpfen für längere Zeit verreisen muss. «Wenn man unterwegs ist, spürt man die Sehnsucht und das schlechte Gewissen erst richtig», so Iuel. Die Trennung von Storm fällt ihr oft schwer. «Besonders wenn er sagt: ‹Nein, Mama, du darfst nicht wieder fliegen.› Das ist herzzerreissend.»

Schon bald wird es keine solchen Szenen mehr geben. Stattdessen könnte sich Iuels Wunsch erfüllen, den sie zu Beginn ihrer Beziehung mit Svindal äusserte. «Ich möchte selbst eine grosse Familie gründen, wenn es so weit ist», sagte sie damals. Und fügte an, dass sie am liebsten fünf Kinder hätte.