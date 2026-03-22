US-Konkurrenz verneigt sich vor Überflieger Ehammer

Siebenkampf-Hallenweltmeister und Weltrekordhalter Simon Ehammer imponiert auch seinen ärgsten Widersachern in Torun – und kassiert bereits erste Revancheankündigungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simon Ehammer holt Siebenkampf-Gold bei Hallen-WM in Torun

Ehammer stellte neuen Siebenkampf-Weltrekord auf

US-Athleten Garland und Baldwin loben Ehammer, wollen ihn überholen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marco Pescio Reporter Sport

Den beiden US-Amerikanern Kyle Garland (25) und Heath Baldwin (25) bleibt nach den zwei Fabeltagen von Simon Ehammer an der Hallen-WM in Torun (Pol) gar nichts anderes übrig, als den Hut zu ziehen. Sie vermögen den Appenzeller zwischendurch zwar etwas zu kitzeln, doch am Ende bleiben beide absolut chancenlos gegen diesen völlig entfesselten, alles dominierenden Ehammer, der Siebenkampf-Gold und den Weltrekord holt.

Kyle Garland adelt den Ostschweizer hinterher im TV-Interview mit SRF: «Simon ist ein unglaublicher Typ, ein grossartiger Athlet und ein noch besserer Mensch neben der Bahn. Zu sehen, dass er diesen Weltrekord knackt, ist super aufregend für unseren Sport.»

«Macht mich auch sehr hungrig»

Doch dann fügt Garland auch noch eine Kampfansage an: «Es macht mich auch sehr hungrig. Er weiss jetzt definitiv, dass ich ihn jagen werde.»

Und auch Silbergewinner Baldwin verneigt sich vor Ehammer, bezeichnet ihn als «wunderbaren Athleten». Allerdings auch, um herauszustreichen, dass er noch Grosses vorhat: «Dieser Erfolg stachelt uns an – es zeigt uns Konkurrenten, was möglich ist. Ich sehe es als sehr hoffnungsvollen Tag heute.» Die Message der Amerikaner ist klar: Warm anziehen, Simon Ehammer!