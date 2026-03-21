Darum gehts
- Simon Ehammer (26) hätte den Finaltag fast ohne Familie verbringen müssen
- Blick-Leser alarmiert Swiss Athletics, Familie erhält doch Tickets für Finale
- Ehammer auf Kurs: Europarekord und möglicher Weltrekord in Sicht
Am Freitag feierte Simon Ehammer (26) einen sensationellen Tag im Siebenkampf – doch am heutigen Finaltag der Hallen-WM in Torun drohte das Unglück: Seine Familie hatte für den Abend keine Tickets mehr bekommen und hätte nicht live dabei sein können.
Doch dann kam die Rettung auf überraschendem Weg: Ein aufmerksamer Blick-Leser schickte den Artikel an Christoph Seiler, Präsident von Swiss Athletics. Dieser war sofort alarmiert. «Das geht ja gar nicht», soll er gedacht haben – und setzte sich direkt mit dem Chef von World Athletics, Seb Coe, in Verbindung.
Das Ergebnis: Für die Abend-Session tauchten plötzlich doch noch Tickets auf. Ehammer kann sich also noch mehr über den Finaltag freuen – und über ein jubelndes Familienpublikum auf der Tribüne. Momentan ist er nicht nur auf Europarekord-Kurs, sogar der Weltrekord liegt drin!
Gibts nach dem Ticket-Happy-End auch sportlich einen Jubelabend?