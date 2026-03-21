Eigentlich sollte Simon Ehammer beim Finaltag des Siebenkampfs ohne seine Familie auskommen – doch dann sorgte ein Blick-Artikel für die Überraschung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simon Ehammer (26) hätte den Finaltag fast ohne Familie verbringen müssen

Blick-Leser alarmiert Swiss Athletics, Familie erhält doch Tickets für Finale

Ehammer auf Kurs: Europarekord und möglicher Weltrekord in Sicht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Yara Vettiger Redaktorin Sport

Am Freitag feierte Simon Ehammer (26) einen sensationellen Tag im Siebenkampf – doch am heutigen Finaltag der Hallen-WM in Torun drohte das Unglück: Seine Familie hatte für den Abend keine Tickets mehr bekommen und hätte nicht live dabei sein können.

Doch dann kam die Rettung auf überraschendem Weg: Ein aufmerksamer Blick-Leser schickte den Artikel an Christoph Seiler, Präsident von Swiss Athletics. Dieser war sofort alarmiert. «Das geht ja gar nicht», soll er gedacht haben – und setzte sich direkt mit dem Chef von World Athletics, Seb Coe, in Verbindung.

Das Ergebnis: Für die Abend-Session tauchten plötzlich doch noch Tickets auf. Ehammer kann sich also noch mehr über den Finaltag freuen – und über ein jubelndes Familienpublikum auf der Tribüne. Momentan ist er nicht nur auf Europarekord-Kurs, sogar der Weltrekord liegt drin!

Gibts nach dem Ticket-Happy-End auch sportlich einen Jubelabend?