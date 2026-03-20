Ehammer auf Goldkurs – Familie muss aus dem Pub anfeuern

Simon Ehammer liefert am ersten Tag der Hallen-WM in Torun eine Siebenkampf-Machtdemonstration ab. Kleiner Wermutstropfen: Seine Familie kann beim grossen Showdown am Samsatg nicht live dabei sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simon Ehammer führt nach vier Disziplinen im Siebenkampf mit 3698 Punkten

Familie kann zweiten Wettkampftag nicht live sehen wegen fehlender Tickets

Ehammer macht drei Saisonbestleistungen und eine persönliche Bestzeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Yara Vettiger Redaktorin Sport

Es läuft alles perfekt für Simon Ehammer (26) – fast! Er zeigt an der Hallen-WM eine Topleistung, liegt nach vier Disziplinen im Siebenkampf vorne. 3698 Punkte hat er am ersten Wettkampftag im Siebenkampf geholt – so viele wie noch nie! Auf Papier liegt er 50 Punkte über dem Schweizer Rekord und er ist auf Europarekord-Kurs. Seine Frau Tatjana Ehammer, seine Eltern und Geschwister feuern den Ostschweizer allesamt in der Halle an – doch leider nur am Freitag. Denn für den entscheidenden zweiten Tag gab es schlichtweg keine Tickets mehr.

Der Leichtathlet sagt dazu: «Es ist jetzt so. Wir wussten das schon lange, als wir das gebucht haben. Und wir haben früh gebucht, aber schon da hatte es keine mehr.» Es bedeute ihm viel, dass er so viel Unterstützung bekomme, so Ehammer, der vor dem Start meistens noch einmal zu seiner Tatjana hochschaut: «Es ist schön, wenn ich weiss, dass sie auf der Tribüne ist. Aber weil es von Anfang an klar war, dass sie am zweiten Tag nicht kommen wird, konnte ich mich darauf einstellen.»

Seine Liebsten sind noch auf der Suche nach einem Ort, wo sie den Showdown am Samstag verfolgen werden. Wahrscheinlich in einem Pub. Umso mehr werde er zusehen, dass er nach dem Wettkampf schnell draussen sein wird, kündigt Ehammer an: «Wenn wir davon ausgehen, dass es mit Gold klappt, hoffe ich, dass ich in der Dopingkontrolle schnell pinkeln und meine Familie dann im Pub zum Feiern treffen kann.» Der Appenzeller lacht. Es ist genau diese Lockerheit, die den Hallen-Weltmeister von 2024 bislang beflügelt hat.

«Ja, ich bin voll auf Kurs»

Denn sportlich wurde an dieser Hallen-WM bislang alles zu Gold, was er berührte. Über 60 Meter sprintete er in 6,69 Sekunden zu einer neuen persönlichen Bestzeit. Im Weitsprung erreichte er mit 8,15 Meter Saisonbestweite und im Kugelstossen stellte er mit 14,87 Metern nochmals eine Saisonbestleistung auf – wie auch im Hochsprung mit 2,02 Metern.

«Ja, ich bin voll auf Kurs», sagt Ehammer über seinen Tag. «Es ist alles angerichtet, um einen Schweizer Rekord und um einen Europarekord zu machen.» Er müsse aber konzentriert bleiben. Und locker. Genau so wolle er am Samstag starten, wenn er sich den Zweikampf mit US-Verfolger Kyle Garland (3660 Punkte) liefert.

Ob vor Ort oder vor dem Fernseher – vieles deutet darauf hin, dass Ehammers Familie am Samstag um Gold mitfiebern wird. Denn ihr Simon ist derzeit der Mann, den es zu schlagen gilt.