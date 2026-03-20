Drei Tage voller Wettkämpfe Das komplette Programm zur Leichtathletik-Hallen-WM 2026 in Torun

Dieses Wochenende kämpft in Polen die Leichtathletik-Elite um Weltmeistertitel in nicht weniger als 27 Disziplinen. Die Wettkämpfe starten am Freitag und erstrecken sich über drei Tage. Hier gehts zum Programm inklusive Schweizer Beteiligung.