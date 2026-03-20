Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Das erste Leichtathletik-Highlight des Jahres geht im polnischen Torun über die Bühne. Für die Schweiz reist eine Delegation bestehend aus 13 Athletinnen und Athleten an.
Freitag, 20. März 2026
- 10.05 Uhr: 60 Meter Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
- 10.20 Uhr: 60 Meter Vorlauf (Männer)
- 10.53 Uhr: Weitsprung Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
- 11.08 Uhr: 400 Meter Vorlauf (Frauen)
- 11.39 Uhr: Hochsprung Finale (Frauen)
- 11.56 Uhr: 400 Meter Vorlauf (Männer)
- 12.38 Uhr: 800 Meter Vorlauf (Frauen) mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro
- 12.57 Uhr: Kugelstossen Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
- 13.21 Uhr: 800 Meter Vorlauf (Männer) mit Ivan Pelizza
- 18.10 Uhr: Kugelstossen Finale (Frauen)
- 18.16 Uhr: Hochsprung Siebenkampf (Männer)
- 18.22 Uhr: 1500 Meter Vorlauf (Frauen) mit Delia Sclabas und Joceline Wind
- 18.54 Uhr: 1500 Meter Vorlauf (Männer)
- 19.35 Uhr: Dreisprung Finale (Männer)
- 19.42 Uhr: 400 Meter Halbfinale (Frauen)
- 20.16 Uhr: 60 Meter Halbfinale (Männer)
- 20.44 Uhr: 400 Meter Halbfinale (Männer)
- 21.22 Uhr: 60 Meter Finale (Männer)
Mehr zur Hallen-WM
Samstag, 21. März 2026
- 10.05 Uhr: 60 Meter Hürden Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
- 10.20 Uhr: 60 Meter Hürden Vorlauf (Männer) mit Fabio Kobelt
- 11.05 Uhr: 60 Meter Vorlauf (Frauen) mit Ajla del Ponte und Léonie Pointet
- 11.10 Uhr: Stabhochsprung Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
- 12.00 Uhr: 4x400 Meter Staffel Finale (Mixed)
- 12.15 Uhr: Hochsprung Finale (Männer)
- 12.22 Uhr: 800 Meter Halbfinale (Frauen) evtl. mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro
- 13.08 Uhr: 800 Meter Halbfinale (Männer) evtl. mit Ivan Pelizza
- 18.25 Uhr: Stabhochsprung Finale (Männer)
- 18.34 Uhr: 400 Meter Finale (Männer)
- 18.52 Uhr: 1000 Meter Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
- 19.04 Uhr: 3000 Meter Finale (Frauen)
- 19.22 Uhr: 3000 Meter Finale (Männer)
- 19.38 Uhr: Dreisprung Finale (Frauen)
- 19.48 Uhr: 60 Meter Hürden Halbfinale (Männer) evtl. mit Fabio Kobelt
- 20.14 Uhr: 60 Meter Halbfinale (Frauen) evtl. mit Ajla del Ponte und Léonie Pointet
- 20.40 Uhr: 400 Meter Finale (Frauen)
- 21.02 Uhr: 60 Meter Hürden Finale (Männer) evtl. mit Fabio Kobelt
- 21.20 Uhr: 60 Meter Finale (Frauen) evtl. mit Ajla del Ponte und Léonie Pointet
Sonntag, 22. März 2026
- 10.05 Uhr: 60 Meter Hürden Fünfkampf (Frauen)
- 10.20 Uhr: Weitsprung Finale (Frauen) mit Annik Kälin
- 10.43 Uhr: Hochsprung Fünfkampf (Frauen)
- 10.48 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorlauf (Männer)
- 11.23 Uhr: Kugelstossen Finale (Männer)
- 12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorlauf (Frauen)
- 12.55 Uhr: 60 Meter Hürden Vorlauf (Frauen) mit Ditaji Kambundji und Larissa Bertényi
- 13.21 Uhr: Kugelstossen Fünfkampf (Frauen)
- 17.40 Uhr: Weitsprung Fünfkampf (Frauen)
- 17.45 Uhr: Stabhochsprung Finale (Frauen) mit Angelica Moser
- 18.38 Uhr: 1500 Meter Finale (Männer)
- 18.51 Uhr: 60 Meter Hürden Halbfinale (Frauen) evtl. mit Ditaji Kambundji und Larissa Bertényi
- 19.12 Uhr: Weitsprung Finale (Männer)
- 19.22 Uhr: 1500 Meter Finale (Frauen) evtl. mit Delia Sclabas und Joceline Wind
- 19.38 Uhr: 800 Meter Finale (Männer) evtl. mit Ivan Pelizza
- 19.53 Uhr: 800 Meter Finale (Frauen) evtl. mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro
- 20.03 Uhr: 800 Meter Fünfkampf (Frauen)
- 20.13 Uhr: 60 Meter Hürden Finale (Frauen) evtl. mit Ditaji Kambundji und Larissa Bertényi
- 20.26 Uhr: 4x400 Meter Staffel Finale (Männer)
- 20.47 Uhr: 4x400 Meter Staffel Finale (Frauen)