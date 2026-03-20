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Drei Tage voller Wettkämpfe
Das komplette Programm zur Leichtathletik-Hallen-WM 2026 in Torun

Dieses Wochenende kämpft in Polen die Leichtathletik-Elite um Weltmeistertitel in nicht weniger als 27 Disziplinen. Die Wettkämpfe starten am Freitag und erstrecken sich über drei Tage. Hier gehts zum Programm inklusive Schweizer Beteiligung.
Publiziert: 08:13 Uhr
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Am Freitag starten im polnischen Torun die Hallen-Weltmeistertschaften 2026. Ditaji Kambundji gewann im Vorjahr Silber über 60 Meter Hürden.
Foto: keystone-sda.ch
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Das erste Leichtathletik-Highlight des Jahres geht im polnischen Torun über die Bühne. Für die Schweiz reist eine Delegation bestehend aus 13 Athletinnen und Athleten an.

Freitag, 20. März 2026

  • 10.05 Uhr: 60 Meter Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
  • 10.20 Uhr: 60 Meter Vorlauf (Männer)
  • 10.53 Uhr: Weitsprung Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
  • 11.08 Uhr: 400 Meter Vorlauf (Frauen)
  • 11.39 Uhr: Hochsprung Finale (Frauen)
  • 11.56 Uhr: 400 Meter Vorlauf (Männer)
  • 12.38 Uhr: 800 Meter Vorlauf (Frauen) mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro
  • 12.57 Uhr: Kugelstossen Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
  • 13.21 Uhr: 800 Meter Vorlauf (Männer) mit Ivan Pelizza
  • 18.10 Uhr: Kugelstossen Finale (Frauen)
  • 18.16 Uhr: Hochsprung Siebenkampf (Männer)
  • 18.22 Uhr: 1500 Meter Vorlauf (Frauen) mit Delia Sclabas und Joceline Wind
  • 18.54 Uhr: 1500 Meter Vorlauf (Männer)
  • 19.35 Uhr: Dreisprung Finale (Männer)
  • 19.42 Uhr: 400 Meter Halbfinale (Frauen)
  • 20.16 Uhr: 60 Meter Halbfinale (Männer)
  • 20.44 Uhr: 400 Meter Halbfinale (Männer)
  • 21.22 Uhr: 60 Meter Finale (Männer)
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Samstag, 21. März 2026

  • 10.05 Uhr: 60 Meter Hürden Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
  • 10.20 Uhr: 60 Meter Hürden Vorlauf (Männer) mit Fabio Kobelt
  • 11.05 Uhr: 60 Meter Vorlauf (Frauen) mit Ajla del Ponte und Léonie Pointet
  • 11.10 Uhr: Stabhochsprung Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
  • 12.00 Uhr: 4x400 Meter Staffel Finale (Mixed)
  • 12.15 Uhr: Hochsprung Finale (Männer)
  • 12.22 Uhr: 800 Meter Halbfinale (Frauen) evtl. mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro
  • 13.08 Uhr: 800 Meter Halbfinale (Männer) evtl. mit Ivan Pelizza
  • 18.25 Uhr: Stabhochsprung Finale (Männer)
  • 18.34 Uhr: 400 Meter Finale (Männer)
  • 18.52 Uhr: 1000 Meter Siebenkampf (Männer) mit Simon Ehammer
  • 19.04 Uhr: 3000 Meter Finale (Frauen)
  • 19.22 Uhr: 3000 Meter Finale (Männer)
  • 19.38 Uhr: Dreisprung Finale (Frauen)
  • 19.48 Uhr: 60 Meter Hürden Halbfinale (Männer) evtl. mit Fabio Kobelt
  • 20.14 Uhr: 60 Meter Halbfinale (Frauen) evtl. mit Ajla del Ponte und Léonie Pointet
  • 20.40 Uhr: 400 Meter Finale (Frauen)
  • 21.02 Uhr: 60 Meter Hürden Finale (Männer) evtl. mit Fabio Kobelt
  • 21.20 Uhr: 60 Meter Finale (Frauen) evtl. mit Ajla del Ponte und Léonie Pointet

Sonntag, 22. März 2026

  • 10.05 Uhr: 60 Meter Hürden Fünfkampf (Frauen)
  • 10.20 Uhr: Weitsprung Finale (Frauen) mit Annik Kälin
  • 10.43 Uhr: Hochsprung Fünfkampf (Frauen)
  • 10.48 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorlauf (Männer)
  • 11.23 Uhr: Kugelstossen Finale (Männer)
  • 12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorlauf (Frauen)
  • 12.55 Uhr: 60 Meter Hürden Vorlauf (Frauen) mit Ditaji Kambundji und Larissa Bertényi
  • 13.21 Uhr: Kugelstossen Fünfkampf (Frauen)
  • 17.40 Uhr: Weitsprung Fünfkampf (Frauen)
  • 17.45 Uhr: Stabhochsprung Finale (Frauen) mit Angelica Moser
  • 18.38 Uhr: 1500 Meter Finale (Männer)
  • 18.51 Uhr: 60 Meter Hürden Halbfinale (Frauen) evtl. mit Ditaji Kambundji und Larissa Bertényi
  • 19.12 Uhr: Weitsprung Finale (Männer)
  • 19.22 Uhr: 1500 Meter Finale (Frauen) evtl. mit Delia Sclabas und Joceline Wind
  • 19.38 Uhr: 800 Meter Finale (Männer) evtl. mit Ivan Pelizza
  • 19.53 Uhr: 800 Meter Finale (Frauen) evtl. mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro
  • 20.03 Uhr: 800 Meter Fünfkampf (Frauen)
  • 20.13 Uhr: 60 Meter Hürden Finale (Frauen) evtl. mit Ditaji Kambundji und Larissa Bertényi
  • 20.26 Uhr: 4x400 Meter Staffel Finale (Männer)
  • 20.47 Uhr: 4x400 Meter Staffel Finale (Frauen)
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