Die Schweizer Einsätze am Freitag

An der Hallen-WM ist Swiss Athletics mit 13 Athletinnen und Athleten vertreten. Sechs von ihnen stehen bereits am ersten Wettkampftag im Einsatz – der Überblick:

10:05 Uhr: Siebenkampf Männer, 60 Meter mit Simon Ehammer

10:53 Uhr: Siebenkampf Männer, Weitsprung mit Simon Ehammer

12:35 Uhr: 800 Meter Frauen, Vorläufe mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro

12:57 Uhr: Siebenkampf Männer, Kugelstossen mit Simon Ehammer

13:21 Uhr: 800 Meter Männer, Vorläufe mit Ivan Pelizza

18:16 Uhr: Siebenkampf Männer, Hochsprung mit Simon Ehammer

18:22 Uhr: 1500 Meter Frauen, Vorläufe mit Delia Sclabas und Joceline Wind