Die Schweizer Einsätze am Freitag
An der Hallen-WM ist Swiss Athletics mit 13 Athletinnen und Athleten vertreten. Sechs von ihnen stehen bereits am ersten Wettkampftag im Einsatz – der Überblick:
10:05 Uhr: Siebenkampf Männer, 60 Meter mit Simon Ehammer
10:53 Uhr: Siebenkampf Männer, Weitsprung mit Simon Ehammer
12:35 Uhr: 800 Meter Frauen, Vorläufe mit Valentina Rosamilia und Audrey Werro
12:57 Uhr: Siebenkampf Männer, Kugelstossen mit Simon Ehammer
13:21 Uhr: 800 Meter Männer, Vorläufe mit Ivan Pelizza
18:16 Uhr: Siebenkampf Männer, Hochsprung mit Simon Ehammer
18:22 Uhr: 1500 Meter Frauen, Vorläufe mit Delia Sclabas und Joceline Wind
Vier Medaillenentscheidungen am Freitag
Auch um Medaillen wird in Torun bereits am ersten Wettkampftag gekämpft. Den Auftakt machen dabei die Hochspringerinnen. Die Medaillenentscheidungen vom Freitag im Überblick:
11:39 Uhr: Hochsprung Frauen
18:10 Uhr: Kugelstossen Frauen
19:35 Uhr: Dreisprung Männer
21:22 Uhr: 60 Meter Männer
In Torun steht der erste Wettkampf-Tag an
Im polnischen Torun beginnt am Freitag die dreitägige Hallen-WM in der Leichtathletik. Um 10 Uhr geht es los mit der ersten Disziplin im Zehnkampf der Männer. Im Ticker verpasst du keinen Schweizer Einsatz.