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EM-Revanche perfekt
Olympiasiegerin Hodgkinson fordert Werro in Zürich

Bei Weltkasse Zürich kommt es zur EM-Revanche über 800 Meter. Neben Audrey Werro hat auch Keely Hodgkinson ihre Teilnahme am Meeting zugesagt.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Im EM-Final von Birmingham hat Audrey Werro die Nase gegenüber Keely Hodgkinson (zweiter Platz) vorne.
Foto: IMAGO/Photo News
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

An der EM im englischen Birmingham krönte sich Audrey Werro (22) über die 800 m zur Europameisterin. In der zweitgrössten Stadt Englands verwies sie die langjährige Dominatorin Keely Hodgkinson (24) auf den zweiten Platz. Jetzt kommt es auf Schweizer Boden zum Revanche-Rennen, denn die zweifache Olympiasiegerin tritt bei Weltklasse Zürich an. Das geben die Veranstalter des Meetings am Montag bekannt.

Hodgkinson blickt über 800 Meter auf eine beeindruckende Titelsammlung zurück. Die Britin wurde unter anderem 2024 in Paris Olympiasiegerin, gewann zweimal den Europameistertitel (2024 und 2022) und holte zudem zweimal WM-Silber. 2026 folgte der Hallen-Weltmeistertitel. Bei Weltklasse Zürich freut man sich über das hochkarätige Highlight.

«Mit Keely Hodgkinson als weiterer Herausforderin von Audrey Werro gewinnt unser ohnehin schon hochstehendes Rennen über 800 Meter nochmals an Spannung und Dramatik. Mit den aktuell besten Läuferinnen der Welt, inklusive Femke Broeders-Bol, erwartet uns ein Rennen der Extraklasse», blickt Co-Meeting Director Andreas Hediger voller Vorfreude voraus.

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